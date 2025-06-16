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紐約市可負擔住宅空屋、支出與衛生問題 州主計長限期回應

記者馬璿╱紐約報導
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此為今年2月於布碌崙Classon Avenue大樓內發現的屋頂黴菌和漏洞。(圖片取自州主計長報告)
此為今年2月於布碌崙Classon Avenue大樓內發現的屋頂黴菌和漏洞。(圖片取自州主計長報告)

紐約州主計長狄拿波利(Thomas DiNapoli)日前發布審計報告指出，紐約市多處米切爾-拉瑪(Mitchell-Lama)計畫的可負擔住宅社區不只存在長期閒置、財務支出不明與監管不力等問題，其中多處建物甚至被發現有黴菌、鼠患、漏水等衛生疑慮。對此，他呼籲州住房與社區改建廳(HCR)應在30天內提交書面回應，並立即加強監管以確保可負擔住房不會因此被浪費。

該報告指出，部分稽查單位甚至被發現已閒置長達七年，造成急需住房的民眾無法入住，也導致建物收入流失、社區管理費飆升，導致住房資源被浪費。此次審計調查布朗士區的Jamie Towers與Findlay House、曼哈頓的Cathedral Parkway Towers，以及布碌崙(布魯克林)的753 Classon Avenue Housing Company，發現這些社區至今仍有上百戶單位空置，其中Jamie Towers空置率達10%，兩年間住戶維修費上漲達56%，但HCR卻並未積極協助物業管理者加速分配空屋。

報告更揭露四處社區自2023年以來共出現近380萬元「異常或無法佐證」的支出，包括一筆10萬5000元的簽約獎金，以及多項未經競標程序核發的高額合約。審計人員亦記錄多處建物存在安全與衛生隱憂，發現包括嚴重漏水、黴菌、鼠患與門窗破損等問題，部分問題已多年未修復。

此為今年2月在布朗士區Findlay House內發現的地板漏水問題。(圖片取自...
此為今年2月在布朗士區Findlay House內發現的地板漏水問題。(圖片取自州主計長報告)
此為今年4月在布朗士區Jamie Towers內發現的鴿子糞便及羽毛。(圖片取自...
此為今年4月在布朗士區Jamie Towers內發現的鴿子糞便及羽毛。(圖片取自州主計長報告)

其中，曼哈頓的Cathedral Parkway Towers更被發現繞過官方等待名單，逕行將單位上架租屋網站。HCR對此回應表示正逐步採納改進建議，但強調其對私營社區的管理權限有限。狄拿波利回應稱，HCR對強化空屋分配流程、審查財務支出與改善住戶安全條件等多項關鍵建議遲遲未落實，九項建議中僅完成一項，其餘多數未見具體進展。Jamie Towers前董事會成員也在州議會聽證會上批評HCR毫無作為，導致社區管理混亂、資源流失嚴重。狄拿波利呼籲HCR應在30天內提交書面回應，並立即加強對米切爾-拉瑪計畫的監督。

米切爾-拉瑪計畫是紐約州於1955年通過的可負擔住房政策，旨在提供中低收入家庭可負擔的出租與自有住宅。該計畫以提案州府官員命名，透過政府提供低息貸款、稅賦減免與土地補助，吸引私人開發商或非營利機構興建住宅，再以受管制的租金或售價提供給符合資格的住戶。

紐約州 曼哈頓 低收入

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