強化植物園安全與環境教育 皇后區撥170萬元

皇后區區長理查茲在記者會上額外宣布將撥款100萬元用於植物園永續發展。(記者尤昱程╱攝影)

皇后區 區長理查茲(Donovan Richards)近日於皇后區植物園 (Queens Botanical Garden)宣布，將撥款69萬元，用於改善迎賓園區與行人安全設施，同時追加新一筆100萬元資金，用於建設園內永續教育廣場(Sustainability Quad)，強化環境教育與無障礙空間規畫。

理查茲說，自己的政府重視文化與環境機構，本次資助是近年來大規模支持計畫的一部分，「截至目前，我們已為皇后區的文化機構投入近4000萬元」。

區長在現場笑稱「聖誕節 提早到了」，當場宣布將再撥款100萬元予植物園，並於7月新財年生效，用於建設園內教學區與開放空間。他說，自己長年推動自然保護與水耕實驗室計畫，深知這類設施對教育與社區連結的重要性。

皇后區植物園執行主任漢佐普洛斯(Evie Hantzopoulos)表示，此次撥款不僅將改善入口通行動線，也將提升整體永續性與工作空間效率。「我們希望能將更多空間還給公眾，透過教育與培訓計畫推動環境永續與職能發展。」

皇后區植物園副主任沃芙(Rebecca Wolf)說，植物園每年吸引近30萬名訪客，包括大量學童與銀髮族，然而目前停車區與人行道動線混亂，存在安全隱憂。「我們將新增無障礙人行通道，讓輪椅使用者與行動不便者能安全抵達售票亭」。

現場亦邀請皇后花園群樂晨運會代表張建業發言。他表示，團員多為年長者，時常在植物園裡練太極，感謝市府多年來對安全設施的關注與改善。他說，「我們將這裡視為第二個家，希望相關部門持續提升動線安全與友善程度。」