皇后區避暑空間不足 酷熱中心應變受質疑

隨著紐約市進入夏季高溫高風險期，酷熱應對措施成為社區居民關注焦點，其中的法拉盛圖書館實行七天開放制。(記者高雲兒╱攝影)

隨著紐約市 進入夏季高溫高風險期，酷熱應對措施成為社區居民關注焦點。多位皇后區社區代表近日指出，現行的「酷熱中心」(Cooling Centers)系統在實際操作中存在諸多不足，包括周末無據點開放、宣導資訊與現場不符，以及選址缺乏彈性，導致有避暑需求的民眾「找得到資訊、卻找不到地方」。

「我們轄區的圖書館星期天全部關門，老年中心也不開放，實際上根本沒有任何一個可以讓人避暑的公共場所，」一位社區委員會代表表示，「市府雖然要求我們推送酷熱中心資訊，但我們推了，民眾來了，門卻沒開，這根本就是在傷害市府的信譽。」相較之下，華人聚集的法拉盛 圖書館實行七天開放制，在高溫天氣中提供了相對穩定的避暑選擇。

市緊急事務管理局(OEM)特別項目主任瑞德納(Dustin Ridener)回應，酷熱中心的啟用確實面臨人力與經費挑戰，尤其在周末與晚間時段更難找到營運單位願意開門。他坦言：「我們無法強迫任何機構在沒有預算與人力的情況下延長開放，這確實是我們每年都在努力協調的難題。」

瑞德納說，儘管圖書館與老年中心是現有酷熱中心的主要場址，但OEM正研議引入更多「非傳統選項」，例如與文化機構、商場或開放公園合作，提供具有遮蔭、供水與降溫設施的替代空間。他並建議，若社區希望特定據點能在高溫預警時開放，可主動提出申請，市府將視狀況協調支援。

對於資訊傳遞與實際開放狀況不符的問題，社區代表強調需調整宣導語言與平台內容。「不能再只說『有中心』，而是要明確告訴大家什麼時候、哪裡真的開門，是否能帶寵物 ，是否有座椅可休息。」

Ridener表示OEM樂於聽取社區建議，也正在透過派發降溫毛巾、強化社區合作、舉辦活動等方式提高酷熱應對彈性。他並補充，若社區單位有意與市府合作設立降溫據點，可直接聯繫他或OEM官方信箱提出需求與資源建議。據悉，法拉盛的圖書館目前七天開放。