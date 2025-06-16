我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

明州2議員遭槍擊 警43小時抓到57歲兇嫌

WSJ：川馬短暫翻臉 DOGE員工擔心自己也被裁掉

曼哈頓下城搬遷與就業援助展延 華埠歡迎

記者許君達╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
代表華埠的州眾議員李榮恩在州眾議會提案，旨在延長「曼哈頓下城搬遷與就業援助計畫」，獲通過。專業人士稱，該計畫旨在鼓勵企業搬回經濟活力陷入衰退的下城地區，有助於為華埠的餐飲零售業者帶回更多的客流。(記者許君達╱攝影)
代表華埠的州眾議員李榮恩在州眾議會提案，旨在延長「曼哈頓下城搬遷與就業援助計畫」，獲通過。專業人士稱，該計畫旨在鼓勵企業搬回經濟活力陷入衰退的下城地區，有助於為華埠的餐飲零售業者帶回更多的客流。(記者許君達╱攝影)

由州眾議員李榮恩(Grace Lee)提出，旨在延長「曼哈頓下城搬遷與就業援助計畫」(Lower Manhattan Relocation and Employment Assistance Program, 簡稱LM-REAP)的提案近日在州眾議會獲得通過。專業人士介紹，該計畫有助於增加包括華埠在內的曼哈頓下城地區人口流動，為當地小商業拓展客源。

LM-REAP計畫授權為搬遷至曼哈頓下城指定區域的企業提供搬遷和就業稅收抵免，以鼓勵投資和創造就業機會。李榮恩表示，這一激勵措施將會為華埠的餐飲業者和其他小商戶帶來更多的客流量，因為新來的企業和員工必然需要購買工作餐、舉辦活動或在上班地點附近購物，這些都將給華埠等地的經濟帶來好處。

據李榮恩介紹，自新冠疫情爆發以來，光顧華埠的遊客和附近上班族數量仍未能完全恢復，而整個下城地區的情況更不容樂觀。2024年是下城有史以來租賃情況最糟糕的年份，商業物業的租賃活躍度比最近五年來的平均水平下降了四成，辦公空間閒置率達24%，甚至超過了九一一和2008年金融危機後的水平。

華埠商業改進區行政總監陳作舟對刺激計畫獲得延長表示歡迎。他介紹，華埠緊鄰市政廳等大量政府部門，再遠些的金融區更匯集了大量商業公司，而華埠相對低廉的價格吸引了很多上班族在此選購午餐或飲品。在疫情之前，每天超過30萬上班族來到下城，為包括華埠在內的小商業集中區帶來了生機、活力和收入。陳作舟表示，企業搬遷刺激計畫是撬動華埠重現生機的重要槓桿。

此外，李榮恩的法案亦延長了針對全市範圍的搬遷和就業援助計畫(REAP)，還新設了一項名為「員工搬遷援助稅收抵免計畫」(RACE)，旨在為選址在特定辦公空間的新創公司提供補助，以吸引他們進駐活力衰退的社區。

華埠 曼哈頓 疫情

上一則

挺曼達尼 曼哈頓華埠租戶遊行

下一則

法拉盛大都會公園開發商分享進度 盼帶動發展
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

屋崙不要國王華埠示威 亞裔代表領軍

屋崙不要國王華埠示威 亞裔代表領軍
華埠致信市長亞當斯 反對城區監獄改收容精神病患

華埠致信市長亞當斯 反對城區監獄改收容精神病患
華埠更好團結聯盟晚宴 聚焦移民維權

華埠更好團結聯盟晚宴 聚焦移民維權
主計長參選人李文訪華埠 指遊民所對社區不公

主計長參選人李文訪華埠 指遊民所對社區不公

熱門新聞

白石鎮一帶靜謐，大多為住宅區。(取自Google街景)

紐約白石鎮遭匪持槍入室搶劫 亞裔一家五口被綁地下室

2025-06-09 19:53
警方公布兩名嫌犯照片，呼籲民眾協助辨識。(市警提供)

紐約白石鎮入室劫案是他們幹的 議員支持擁槍自衛：助辦照

2025-06-11 11:51
要求房東負擔仲介費的「公寓租賃費用公平法案」(又稱FARE法案)將於11日(周三)生效。(記者范航瑜／攝影)

紐約市租客無須付高額仲介費 改由房東負擔 11日生效

2025-06-10 07:43
紐約市皇后區居民近日在自家庭院發現一台用黑色膠帶包覆的手機，專家說這可能是不法分子用來監視屋主的手法。庭院示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@Michael Morse）

紐約婦在自家院子撿到「黑盒子」 竟是竊賊監視裝置

2025-06-12 19:35
抗議者日前在曼哈頓舉行的示威活動中高舉支持洛杉磯抗爭、反對軍隊入城的標語。(記者許君達╱攝影)

抗議川普集權 紐約、長島「不要國王」遍地開花

2025-06-14 07:46
納蘇郡警方近日偵破一起針對長者的重大詐騙案。經調查，嫌犯為現年44歲、住在法拉盛的華裔男子陳登進。(取自納蘇郡警方)

專騙長者？紐約法拉盛華男得手數萬元 還有其他受害人嗎

2025-06-13 12:41

超人氣

更多 >
好市多新款蛋糕上架 網友讚「不甜，好吃」

好市多新款蛋糕上架 網友讚「不甜，好吃」
以色列過去48小時籲美國參戰打伊朗 川普說話了

以色列過去48小時籲美國參戰打伊朗 川普說話了
超市買剛出爐烤雞建議兩個時段 好市多有一貼心提醒

超市買剛出爐烤雞建議兩個時段 好市多有一貼心提醒
一文看懂伊朗火力 「烈士」飛彈首曝光 以防空扛得住？

一文看懂伊朗火力 「烈士」飛彈首曝光 以防空扛得住？
71歲伊萬「下課」 深夜落寞搭機離開中國 沒球迷送行

71歲伊萬「下課」 深夜落寞搭機離開中國 沒球迷送行