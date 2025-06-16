曼哈頓下城搬遷與就業援助展延 華埠歡迎

代表華埠的州眾議員李榮恩在州眾議會提案，旨在延長「曼哈頓下城搬遷與就業援助計畫」，獲通過。專業人士稱，該計畫旨在鼓勵企業搬回經濟活力陷入衰退的下城地區，有助於為華埠的餐飲零售業者帶回更多的客流。(記者許君達╱攝影)

由州眾議員李榮恩(Grace Lee)提出，旨在延長「曼哈頓 下城搬遷與就業援助計畫」(Lower Manhattan Relocation and Employment Assistance Program, 簡稱LM-REAP)的提案近日在州眾議會獲得通過。專業人士介紹，該計畫有助於增加包括華埠 在內的曼哈頓下城地區人口流動，為當地小商業拓展客源。

LM-REAP計畫授權為搬遷至曼哈頓下城指定區域的企業提供搬遷和就業稅收抵免，以鼓勵投資和創造就業機會。李榮恩表示，這一激勵措施將會為華埠的餐飲業者和其他小商戶帶來更多的客流量，因為新來的企業和員工必然需要購買工作餐、舉辦活動或在上班地點附近購物，這些都將給華埠等地的經濟帶來好處。

據李榮恩介紹，自新冠疫情 爆發以來，光顧華埠的遊客和附近上班族數量仍未能完全恢復，而整個下城地區的情況更不容樂觀。2024年是下城有史以來租賃情況最糟糕的年份，商業物業的租賃活躍度比最近五年來的平均水平下降了四成，辦公空間閒置率達24%，甚至超過了九一一和2008年金融危機後的水平。

華埠商業改進區行政總監陳作舟對刺激計畫獲得延長表示歡迎。他介紹，華埠緊鄰市政廳等大量政府部門，再遠些的金融區更匯集了大量商業公司，而華埠相對低廉的價格吸引了很多上班族在此選購午餐或飲品。在疫情之前，每天超過30萬上班族來到下城，為包括華埠在內的小商業集中區帶來了生機、活力和收入。陳作舟表示，企業搬遷刺激計畫是撬動華埠重現生機的重要槓桿。

此外，李榮恩的法案亦延長了針對全市範圍的搬遷和就業援助計畫(REAP)，還新設了一項名為「員工搬遷援助稅收抵免計畫」(RACE)，旨在為選址在特定辦公空間的新創公司提供補助，以吸引他們進駐活力衰退的社區。