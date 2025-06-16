法拉盛大都會公園開發商分享進度 盼帶動發展

「大都會公園」(Metropolitan Park)開發計畫被視為帶動法拉盛經濟轉型、促進社區融合與交通優化的重要契機。圖為大都會公園模擬圖。(取自大都會公園官網)

皇后區法拉盛 商業改進區(Flushing BID)於日前舉行年度大會，特別邀請Point72資產管理公司代表介紹「大都會 公園」(Metropolitan Park)開發計畫。該項目被視為帶動法拉盛經濟轉型、促進社區融合與交通優化的重要契機，該代表還現場分享規畫進度與在地合作藍圖。

Point72資產管理公司幕僚長蘇立文(Michael Sullivan)，並表示該團隊在大都會公園項目規畫階段展現出高度社區參與意識與傾聽態度，這也成為該案獲得廣泛支持的關鍵。 蘇立文說，「天空公園不僅是連結法拉盛與威利點的橋，更是經濟與文化的橋梁」。(記者高雲兒╱攝影)

蘇立文回顧自Point72創辦人科恩(Steven A. Cohen)收購大都會隊以來，團隊如何推動花旗球場周邊再開發，並與法拉盛商業改進區等社區組織密切合作。他指出，大都會公園不只是地產項目，更是帶動本地經濟、觀光 與小商業發展的整體規畫。

開發團隊提出多項具體合作措施，包括協助商改區擴充垃圾收運資源、推出觀賽觀光客在地消費折扣計畫，並在新建飯店內設置本地品牌展示空間(Unity Program)，期盼讓來自世界各地的遊客深入體驗法拉盛多元文化。

蘇立文並感謝州參議員劉醇逸對法拉盛天空公園(Flushing Sky Park)構想的支持，該計畫預計將打造一條連接法拉盛與威利點(Willets Point)的安全人行與單車通道，具備通勤與觀光雙重功能，同時強化區域綠地與可持續發展目標。

他補充，大都會公園未來四年半的建設期預計創造大量本地就業機會，開發團隊也將與法拉盛商業改進區合作舉辦職涯培訓、供應商媒合與商家成長支援活動。

「天空公園不僅是連結法拉盛與威利點的橋，更是經濟與文化的橋梁」。蘇立文強調，團隊將持續與社區保持對話，歡迎商戶主動接洽合作，共同推動法拉盛成為更具活力與吸引力的區域重鎮。