紐約州議會通過決議紀念市警局玉石協會 表彰亞裔警員

此決議案由州參議員陳學理(Steve Chan)提出，當日包括玉石協會成員及華裔殉職警員劉文健的父母劉偉棠、李秀燕也親赴州府，共同見證這一重要時刻。(陳學理辦公室提供)

紐約州參議會近日正式通過第1018號決議案，表彰紐約市 警局亞裔 玉石協會(NYPD Asian Jade Society)成立45周年，肯定該會推動紐約市及全州警界與亞太裔社區關係的貢獻。此決議案由州參議員 陳學理(Steve Chan)提出，當日包括玉石協會成員及華裔殉職警員劉文健的父母劉偉棠、李秀燕也親赴州府，共同見證這一重要時刻。

市警局亞裔玉石協會創立於1980年，由十位亞裔警員組成，致力於推動、指導、代表族裔文化及公共服務等使命，強化警界與亞裔及太平洋島民(AAPI)社區的關係，如今已成為市警局內最受尊敬、最活躍的組織之一。

該決議案中提及，協會在強化執法機關與亞太裔社區信任方面扮演關鍵角色，特別是在族裔關係緊張與誤解漸增的時期，更顯其橋梁功能。協會也以榜樣人物，如殉職警探劉文健與首位亞裔三星警司陳文業(Chief Thomas Chan)為象徵，體現亞裔警員的勇氣與專業精神。

此外，協會長年推動青少年方案，並與社區組織合作，致力確保市警局能反應不同社區的多元特質。決議亦指出，亞裔玉石協會不僅促進內部團結與文化尊重，更持續強化社區參與與青年導引，是連結警局與社區的重要力量。

多年來，該協會在促進跨文化理解、提升亞太裔執法領導力及紀念殉職警員功績方面發揮關鍵作用。州參議員陳學理表示，玉石協會多年來協助無數警員與家庭，不僅支持需要幫助的社區成員、孩童與青少年，更在約十年前警員劉文健與其搭檔拉莫斯(Rafael Ramos)因公殉職後，持續照顧兩人的家庭，成為家屬未來穩定生活的重要後盾。