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為李文造勢 逾百華裔居民聚86街遊民所

記者胡聲橋／紐約報導
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華裔居民在86街遊民所前為參選市主計長的李文造勢。(莊文怡辦公室提供)
華裔居民在86街遊民所前為參選市主計長的李文造勢。(莊文怡辦公室提供)

紐約市議員莊文怡與華人居民近日為市主計長的民主黨參選人李文(Mark Levine)在南布碌崙(布魯克林)舉行造勢大會。雖然當天天氣不好，時有小雨，仍有100多名華人從各區趕到布碌崙擬建86街遊民所門前，支持李文參選市主計長。

莊文怡發言，抗議86街遊民所已將近一年，現任主計長也不去查這些遊民所為何花費我們納稅人那麼多錢，如果李文當選，他一定會徹查所有遊民所開發商，也會讓社區更好地利用政府資源，更好地建設社區。她呼籲大家動員親朋好友出來為李文投票，支持他成為下一屆主計長。

李文說，亞裔在紐約市是增長最快的族群，亞裔社區值得被尊重，值得擁有資源。

李文說，他深切了解亞裔面臨的各種挑戰，包括公共安全、仇恨亞裔犯罪以及小商家的困境。李文表示將爭取為紐約警察局增加2500名警員，並將投資修復紐約市支離破碎的精神健康治療康復系統，讓那些患有精神疾患者不再被遺棄在街頭、地鐵或公園，而是有地方能接受適當的康復和治療。他表示還將努力為社區提供高質量的教育，讓社區的每個孩子都能進優秀的學校就讀。

對於遊民所，李文表示他知道遊民需要安置，最終需要回歸社區，回歸社會，但他反對四處建遊民所，他說遊民所就不應該建在86街。他表示會和社區一起抗爭，並希望大家全力支持他。現場的人們以掌聲來回應李文的發言，並高呼「支持李文」、「投票李文」等口號。

朱雅婷、唐鳳巧、高應達、謝曉瓊、黃啟旺、李志波、王偉明、黃益榮、陳在福、江旭、李成功等都參加了這次集會。

華裔居民在86街遊民所前為參選市主計長的李文造勢。(莊文怡辦公室提供)
華裔居民在86街遊民所前為參選市主計長的李文造勢。(莊文怡辦公室提供)

遊民 亞裔 紐約市

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