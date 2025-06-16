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挺曼達尼 曼哈頓華埠租戶遊行

記者范航瑜／紐約報導
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15日，逾百名華人租戶在華埠集會遊行，呼籲選民在市長選舉中將曼達尼(Zohran Mamdani)列為第一選擇。(記者范航瑜╱攝影)
15日，逾百名華人租戶在華埠集會遊行，呼籲選民在市長選舉中將曼達尼(Zohran Mamdani)列為第一選擇。(記者范航瑜╱攝影)

15日，逾百名華人租戶在曼哈頓華埠集會遊行，呼籲選民在市長選舉中將曼達尼(Zohran Mamdani)列為第一選擇。隊伍從蘇域柏公園(Seward Park)出發，途經多處公園，最終抵達麥地臣社區中心(Hamilton Madison House)的提前投票點。

近80歲的華埠居民楊先生也參與了此次遊行。他表示，曼達尼主張的凍租政策、免費公車、免費托育和公共安全等政見都深得他心，而其中凍租最為關鍵。「我住在華埠多年，退休金幾乎全拿來付房租，幸好目前是免加租，再漲真的住不起了，」楊先生坦言。

楊先生表示，華埠租金多年來持續上漲，仕紳化(gentrification)嚴重，不少朋友都被迫搬離。「華埠是我們的家園，我們一定要守住」。

曼達尼早前承諾凍結租金四年。據市府數據，華埠近半數出租單位受租金穩定法(rent stabilization)保障，如果凍租將對當地工薪階層選民意義重大。今年，市租金指導委員會(Rent Guidelines Board)將兩年期租約的建議漲幅定為3.75%至7.75%；一年期租約建議漲幅為1.75%至4.75%，正式調幅將於27日(周五)的年度例會上表決確定。

前州長葛謨(Andrew Cuomo)則因過去曾批准具爭議的開發商減稅政策備受批評，日前還因接受數百萬元房地產捐款而受到調查。盡管葛謨迄今未表態支持凍租，但承諾未來十年新建50萬個住房單位。在日前市長辯論中，他也批評年僅33歲的曼達尼毫無行政經驗，「從未與工會談判，也從未真正做出過建設。」

此次遊行由倡議組織唐人街租客協會下的CAAAV政聲(CAAAV Voice)主辦。當日遊行結束後，CAAAV政聲還帶領了部分選民進入投票點投票，為其提供口譯服務。

15日，逾百名華人租戶在華埠集會遊行，呼籲選民在市長選舉中將曼達尼(Zohran...
15日，逾百名華人租戶在華埠集會遊行，呼籲選民在市長選舉中將曼達尼(Zohran Mamdani)列為第一選擇。(記者范航瑜╱攝影)

華埠 租金 投票

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