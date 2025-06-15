初選投票日開跑 布碌崙逾百人投票 永援聖母殿華裔選民最多
紐約市初選提前投票日開跑，近布碌崙(布魯克林)8大道的兩個投票站截止14日下午4時前，投票人數為近140人次，其中永援聖母殿(Our Lady of Perpetual Help)有最多華裔選民。
布碌崙波羅園專業護理與復健中心(Boro Park Center for Rehabilitation and Nursing)協調員麥卡錫(Thomas McCarthy Sr.)表示，截止下午3時前投票人次為30人，站內提供中文、西文、廣東話等多項語言服務，也有眾多工作人員協助指引。他表示，依他過去經驗，通常周日投票人次會升高，但由於提前投票日期達九天，難以預估何時將會是高峰，「什麼時候人會比較多很難說，但我們都隨時準備好服務每位民眾。」
日落公園永援聖母殿協調員麗昂(Linda Lyons)則表示，當日截至下午4時前共有約105人前來投票，遠超乎她的預期。她指出，今年為紐約第四年實施排序選擇投票(Rank Choice Voting)，她原先以為民眾會因不熟悉制度產生疑問，但卻鮮少有投票民眾詢問相關問題，「大多數人心中只有一個屬意人選，所以排序對他們來說也不是那麼重要，我們完全尊重民眾的想法，他們的決定才是最重要的。」
她表示，該投票站提供中文、廣東話與西文服務，去年總統大選不少選民希望能有福州話服務，但由於人口普查(Census)調查中回答使用福州語的民眾尚未達到一定標準，故本次選舉中並未納入。為更好地服務選民，便改讓投票站內會說福州話的工作人員協助投票。
結束投票的民眾Joy表示，她在市長投票中投給了斯靜格(Scott Stringer)與葛謨(Andrew Cuomo)，她希望孩子能接受較為多元的教育系統，尤其在經歷新冠疫情的仇亞風波，和目睹社區長者被身心疾病患者毆打的事件後，她便決定支持兩位對於公共安全、教育與遊民所的立場與她相符的候選人。不願透露投票選擇的林先生與太太表示，住在紐約10多年也投票多次，大概熟悉流程，僅在畫格時因不小心超出範圍又多填寫一張，但整體過程相當順利。
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