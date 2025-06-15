初選投票日開跑 布碌崙逾百人投票 永援聖母殿華裔選民最多

日落公園永援聖母殿當日截至下午4時前共有約105人前來投票，雖投票站內並未提供福州話服務，但現場擁有熟悉該語言的工作人員可協助選民操作。(記者馬璿／攝影)

紐約市初選提前投票 日開跑，近布碌崙 (布魯克林)8大道的兩個投票站截止14日下午4時前，投票人數為近140人次，其中永援聖母殿(Our Lady of Perpetual Help)有最多華裔選民。

布碌崙波羅園專業護理與復健中心(Boro Park Center for Rehabilitation and Nursing)協調員麥卡錫(Thomas McCarthy Sr.)表示，截止下午3時前投票人次為30人，站內提供中文、西文、廣東話等多項語言服務，也有眾多工作人員協助指引。他表示，依他過去經驗，通常周日投票人次會升高，但由於提前投票日期達九天，難以預估何時將會是高峰，「什麼時候人會比較多很難說，但我們都隨時準備好服務每位民眾。」

日落公園永援聖母殿協調員麗昂(Linda Lyons)則表示，當日截至下午4時前共有約105人前來投票，遠超乎她的預期。她指出，今年為紐約第四年實施排序選擇投票(Rank Choice Voting)，她原先以為民眾會因不熟悉制度產生疑問，但卻鮮少有投票民眾詢問相關問題，「大多數人心中只有一個屬意人選，所以排序對他們來說也不是那麼重要，我們完全尊重民眾的想法，他們的決定才是最重要的。」

她表示，該投票站提供中文、廣東話與西文服務，去年總統大選不少選民希望能有福州話服務，但由於人口普查 (Census)調查中回答使用福州語的民眾尚未達到一定標準，故本次選舉中並未納入。為更好地服務選民，便改讓投票站內會說福州話的工作人員協助投票。