我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

封面故事／這些火車路線連接東西岸 必經芝加哥

明尼蘇達州槍擊案 嫌犯曾向友人表示「可能時日無多」

初選投票日開跑 布碌崙逾百人投票 永援聖母殿華裔選民最多

記者馬璿╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
日落公園永援聖母殿當日截至下午4時前共有約105人前來投票，雖投票站內並未提供福州話服務，但現場擁有熟悉該語言的工作人員可協助選民操作。(記者馬璿／攝影)
日落公園永援聖母殿當日截至下午4時前共有約105人前來投票，雖投票站內並未提供福州話服務，但現場擁有熟悉該語言的工作人員可協助選民操作。(記者馬璿／攝影)

紐約市初選提前投票日開跑，近布碌崙(布魯克林)8大道的兩個投票站截止14日下午4時前，投票人數為近140人次，其中永援聖母殿(Our Lady of Perpetual Help)有最多華裔選民。

布碌崙波羅園專業護理與復健中心(Boro Park Center for Rehabilitation and Nursing)協調員麥卡錫(Thomas McCarthy Sr.)表示，截止下午3時前投票人次為30人，站內提供中文、西文、廣東話等多項語言服務，也有眾多工作人員協助指引。他表示，依他過去經驗，通常周日投票人次會升高，但由於提前投票日期達九天，難以預估何時將會是高峰，「什麼時候人會比較多很難說，但我們都隨時準備好服務每位民眾。」

日落公園永援聖母殿協調員麗昂(Linda Lyons)則表示，當日截至下午4時前共有約105人前來投票，遠超乎她的預期。她指出，今年為紐約第四年實施排序選擇投票(Rank Choice Voting)，她原先以為民眾會因不熟悉制度產生疑問，但卻鮮少有投票民眾詢問相關問題，「大多數人心中只有一個屬意人選，所以排序對他們來說也不是那麼重要，我們完全尊重民眾的想法，他們的決定才是最重要的。」

她表示，該投票站提供中文、廣東話與西文服務，去年總統大選不少選民希望能有福州話服務，但由於人口普查(Census)調查中回答使用福州語的民眾尚未達到一定標準，故本次選舉中並未納入。為更好地服務選民，便改讓投票站內會說福州話的工作人員協助投票。

結束投票的民眾Joy表示，她在市長投票中投給了斯靜格(Scott Stringer)與葛謨(Andrew Cuomo)，她希望孩子能接受較為多元的教育系統，尤其在經歷新冠疫情的仇亞風波，和目睹社區長者被身心疾病患者毆打的事件後，她便決定支持兩位對於公共安全、教育與遊民所的立場與她相符的候選人。不願透露投票選擇的林先生與太太表示，住在紐約10多年也投票多次，大概熟悉流程，僅在畫格時因不小心超出範圍又多填寫一張，但整體過程相當順利。

布碌崙波羅園專業護理與復健中心(Boro Park Center for Reh...
布碌崙波羅園專業護理與復健中心(Boro Park Center for Rehabilitation and Nursing)截止下午3時前投票人次為30人，站內提供中文、西文、廣東話等多項語言服務，也有眾多工作人員協助指引。圖片已經過該站協調員同意拍攝。(記者馬璿／攝影)

投票 布碌崙 人口普查

上一則

天雨低溫 法拉盛提前投票首日冷清

下一則

為母發聲 華人高中生推動電影院開放字幕提案
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

布碌崙華社 為市議員參選人葉凌霞造勢

布碌崙華社 為市議員參選人葉凌霞造勢
市長公校控制權 葛謨贊成 曼達尼反對

市長公校控制權 葛謨贊成 曼達尼反對
紐約市長公校控制權 葛謨贊成、曼達尼反對

紐約市長公校控制權 葛謨贊成、曼達尼反對
競選團隊幕僚長范小江被指具紅色背景 斯靜格：政治潑髒水

競選團隊幕僚長范小江被指具紅色背景 斯靜格：政治潑髒水

熱門新聞

白石鎮一帶靜謐，大多為住宅區。(取自Google街景)

紐約白石鎮遭匪持槍入室搶劫 亞裔一家五口被綁地下室

2025-06-09 19:53
警方公布兩名嫌犯照片，呼籲民眾協助辨識。(市警提供)

紐約白石鎮入室劫案是他們幹的 議員支持擁槍自衛：助辦照

2025-06-11 11:51
要求房東負擔仲介費的「公寓租賃費用公平法案」(又稱FARE法案)將於11日(周三)生效。(記者范航瑜／攝影)

紐約市租客無須付高額仲介費 改由房東負擔 11日生效

2025-06-10 07:43
紐約市皇后區居民近日在自家庭院發現一台用黑色膠帶包覆的手機，專家說這可能是不法分子用來監視屋主的手法。庭院示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@Michael Morse）

紐約婦在自家院子撿到「黑盒子」 竟是竊賊監視裝置

2025-06-12 19:35
白熊水餃店位於40路與王子街交界處，是一家不起眼的街角小店。(記者高雲兒╱攝影)

紐時百大餐廳「白熊水餃店」3度入選 招牌菜是紅油餛飩

2025-06-07 20:51
抗議者日前在曼哈頓舉行的示威活動中高舉支持洛杉磯抗爭、反對軍隊入城的標語。(記者許君達╱攝影)

抗議川普集權 紐約、長島「不要國王」遍地開花

2025-06-14 07:46

超人氣

更多 >
明州眾議員夫婦遭暗殺 2死2傷 假警察登門行凶

明州眾議員夫婦遭暗殺 2死2傷 假警察登門行凶
南加「不要國王」遊行生變 示威者與警爆衝突

南加「不要國王」遊行生變 示威者與警爆衝突
華府閱兵遊行 1991年以來首度 規模最大

華府閱兵遊行 1991年以來首度 規模最大
華府閱兵 6600兵力震撼 川普：美國陸軍永不放棄永不投降

華府閱兵 6600兵力震撼 川普：美國陸軍永不放棄永不投降
明州槍案兇嫌留下近70人名單「宣言」 州長副州長皆在列

明州槍案兇嫌留下近70人名單「宣言」 州長副州長皆在列