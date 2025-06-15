天雨低溫 法拉盛提前投票首日冷清

位於法拉盛41路的提前投票站，首日投票氣氛明顯冷清。(記者高雲兒╱攝影)

紐約市提前投票 於14日展開，為期九天，至22日(周日)結束。而位於法拉盛41路的提前投票站，當日的首日投票氣氛明顯冷清，整體流程平穩順暢。

由於當日天氣濕冷並間歇降雨，氣溫偏低，民眾外出意願不高。據現場選務人員觀察，截至下午3時，僅有約83人前來投票，亞裔 選民約占三成。選務人員表示，尚未遇到明顯技術故障或操作困難，亦無選民反映誤投或重填選票等情況，投票站秩序井然，整體環境安靜。

本次選舉採用「排名選擇制」(Ranked Choice Voting)，選民可依照個人偏好，對最多五位參選人排序。市選舉委員會提醒，切勿對同一人重複排名，否則僅計第一順位，若在第一順位出現兩人並列，整張選票將被視為無效。此外，選民亦可選擇僅勾選一位參選人，選票仍屬有效。

皇后區 多個市議員選區本次選情較為平穩，代表第20選區的現任市議員黃敏儀(Sandra Ung)尋求連任，黨內無人挑戰；共和黨方面，前市警王浩倫(Allen Hwang)與曾參選聯邦眾議員的周約瑟夫(Joseph Chou)展開初選競爭。

在第19選區，華裔趙榮光(Benjamin Chou)與卡盧索(Alexander Caruso)角逐民主黨提名，勝出者將挑戰現任市議員帕拉迪諾(Vickie Paladino)。而第23選區的李琳達(Linda Lee)同樣無需經過黨內初選。皇后區第30選區現任市議員霍登(Robert Holden)屆滿不得連任，爭取替任者包括黃友與(Phil Wong)、波格澤爾斯基(Paul Pogozelski)、Jonathan Rinaldi及史明思(Dermot Smyth)。