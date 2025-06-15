我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

封面故事／這些火車路線連接東西岸 必經芝加哥

明尼蘇達州槍擊案 嫌犯曾向友人表示「可能時日無多」

天雨低溫 法拉盛提前投票首日冷清

記者高雲兒╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
位於法拉盛41路的提前投票站，首日投票氣氛明顯冷清。(記者高雲兒╱攝影)
位於法拉盛41路的提前投票站，首日投票氣氛明顯冷清。(記者高雲兒╱攝影)

紐約市提前投票於14日展開，為期九天，至22日(周日)結束。而位於法拉盛41路的提前投票站，當日的首日投票氣氛明顯冷清，整體流程平穩順暢。

由於當日天氣濕冷並間歇降雨，氣溫偏低，民眾外出意願不高。據現場選務人員觀察，截至下午3時，僅有約83人前來投票，亞裔選民約占三成。選務人員表示，尚未遇到明顯技術故障或操作困難，亦無選民反映誤投或重填選票等情況，投票站秩序井然，整體環境安靜。

本次選舉採用「排名選擇制」(Ranked Choice Voting)，選民可依照個人偏好，對最多五位參選人排序。市選舉委員會提醒，切勿對同一人重複排名，否則僅計第一順位，若在第一順位出現兩人並列，整張選票將被視為無效。此外，選民亦可選擇僅勾選一位參選人，選票仍屬有效。

皇后區多個市議員選區本次選情較為平穩，代表第20選區的現任市議員黃敏儀(Sandra Ung)尋求連任，黨內無人挑戰；共和黨方面，前市警王浩倫(Allen Hwang)與曾參選聯邦眾議員的周約瑟夫(Joseph Chou)展開初選競爭。

在第19選區，華裔趙榮光(Benjamin Chou)與卡盧索(Alexander Caruso)角逐民主黨提名，勝出者將挑戰現任市議員帕拉迪諾(Vickie Paladino)。而第23選區的李琳達(Linda Lee)同樣無需經過黨內初選。皇后區第30選區現任市議員霍登(Robert Holden)屆滿不得連任，爭取替任者包括黃友與(Phil Wong)、波格澤爾斯基(Paul Pogozelski)、Jonathan Rinaldi及史明思(Dermot Smyth)。

投票 皇后區 亞裔

上一則

布碌崙驕傲多元文化節 雨中歡慶

下一則

初選投票日開跑 布碌崙逾百人投票 永援聖母殿華裔選民最多
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

華男詐騙2長者法拉盛落網 遭控三級重大盜竊罪

華男詐騙2長者法拉盛落網 遭控三級重大盜竊罪
法拉盛新鮮南高梅盛產 園主自售 另有1至5年梅苗出售

法拉盛新鮮南高梅盛產 園主自售 另有1至5年梅苗出售
法拉盛雞欄 53年品質安檢第一由老字號鳯凰雞欄第三代子弟經營

法拉盛雞欄 53年品質安檢第一由老字號鳯凰雞欄第三代子弟經營
專騙長者？紐約法拉盛華男得手數萬元 還有其他受害人嗎

專騙長者？紐約法拉盛華男得手數萬元 還有其他受害人嗎

熱門新聞

白石鎮一帶靜謐，大多為住宅區。(取自Google街景)

紐約白石鎮遭匪持槍入室搶劫 亞裔一家五口被綁地下室

2025-06-09 19:53
警方公布兩名嫌犯照片，呼籲民眾協助辨識。(市警提供)

紐約白石鎮入室劫案是他們幹的 議員支持擁槍自衛：助辦照

2025-06-11 11:51
要求房東負擔仲介費的「公寓租賃費用公平法案」(又稱FARE法案)將於11日(周三)生效。(記者范航瑜／攝影)

紐約市租客無須付高額仲介費 改由房東負擔 11日生效

2025-06-10 07:43
紐約市皇后區居民近日在自家庭院發現一台用黑色膠帶包覆的手機，專家說這可能是不法分子用來監視屋主的手法。庭院示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@Michael Morse）

紐約婦在自家院子撿到「黑盒子」 竟是竊賊監視裝置

2025-06-12 19:35
白熊水餃店位於40路與王子街交界處，是一家不起眼的街角小店。(記者高雲兒╱攝影)

紐時百大餐廳「白熊水餃店」3度入選 招牌菜是紅油餛飩

2025-06-07 20:51
抗議者日前在曼哈頓舉行的示威活動中高舉支持洛杉磯抗爭、反對軍隊入城的標語。(記者許君達╱攝影)

抗議川普集權 紐約、長島「不要國王」遍地開花

2025-06-14 07:46

超人氣

更多 >