角聲社區論壇 籲包容對待走線無證客

角聲佈道團於14日在法拉盛舉辦主題為「走線者、無證移民與被遣返華人的絕境與盼望」的社區論壇。(記者高雲兒╱攝影)

角聲佈道團於14日在法拉盛舉辦主題為「走線者、無證移民 與被遣返 華人的絕境與盼望」的社區論壇，吸引眾多關注移民議題的華人出席。現場牧師與社區領袖呼籲政府以包容與引導態度面對無證移民問題，「我們不鼓勵非法行為，也不煽動對抗政府，但應看見這些群體的困境，引導他們走入守法的道路，最終找到信仰與尊嚴。」

活動由真光教會牧師孫雅章與角聲事工總幹事陳熾共同主持，並邀請美國亞裔律師公會代表朱燕怡、美國亞裔律師協會董事陳明利與律師王民耀(Min Yao Wang，音譯)等人參與討論。孫雅章與陳熾表示，論壇不僅是知識交流，更希望成為彼此守望的平台，近期加州多起美國移民暨海關執法局(ICE )驅逐刑案者的事件，引發社區動盪與仇視移民氛圍，讓許多華人倍感壓力與不安。

律師團隊指出，近年ICE執法手段趨於強硬，特別是「快速遣返」制度的擴大，讓無證人士在無法審理情況下即面臨遞解，部分甚至在餐廳或報到現場遭逮捕，形成所謂「附帶性傷害」。他們提醒民眾提高警覺，切勿讓執法人員在未出示司法令狀的情況下進入住宅，也不應輕信網路或電話中的虛假訊息。

律師們亦強調，盡管執法環境惡化，仍有申請政治庇護成功的案例。具備合理依據者應及早諮詢律師，不放棄捍衛自身權力。律師特別指出，美中近期遣返協商進程可能使原本無法遞解的個案重新啟動，有中國移民因無有效身分文件陷入兩國皆不接收的長期滯留狀態，處境極為困難。