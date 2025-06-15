我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

杜拜67層摩天大樓深夜大火 火舌沿牆猛竄 3820人險逃生

一文看懂伊朗火力 「烈士」飛彈首曝光 以防空扛得住？

角聲社區論壇 籲包容對待走線無證客

記者高雲兒╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
角聲佈道團於14日在法拉盛舉辦主題為「走線者、無證移民與被遣返華人的絕境與盼望」的社區論壇。(記者高雲兒╱攝影)
角聲佈道團於14日在法拉盛舉辦主題為「走線者、無證移民與被遣返華人的絕境與盼望」的社區論壇。(記者高雲兒╱攝影)

角聲佈道團於14日在法拉盛舉辦主題為「走線者、無證移民與被遣返華人的絕境與盼望」的社區論壇，吸引眾多關注移民議題的華人出席。現場牧師與社區領袖呼籲政府以包容與引導態度面對無證移民問題，「我們不鼓勵非法行為，也不煽動對抗政府，但應看見這些群體的困境，引導他們走入守法的道路，最終找到信仰與尊嚴。」

活動由真光教會牧師孫雅章與角聲事工總幹事陳熾共同主持，並邀請美國亞裔律師公會代表朱燕怡、美國亞裔律師協會董事陳明利與律師王民耀(Min Yao Wang，音譯)等人參與討論。孫雅章與陳熾表示，論壇不僅是知識交流，更希望成為彼此守望的平台，近期加州多起美國移民暨海關執法局(ICE)驅逐刑案者的事件，引發社區動盪與仇視移民氛圍，讓許多華人倍感壓力與不安。

律師團隊指出，近年ICE執法手段趨於強硬，特別是「快速遣返」制度的擴大，讓無證人士在無法審理情況下即面臨遞解，部分甚至在餐廳或報到現場遭逮捕，形成所謂「附帶性傷害」。他們提醒民眾提高警覺，切勿讓執法人員在未出示司法令狀的情況下進入住宅，也不應輕信網路或電話中的虛假訊息。

律師們亦強調，盡管執法環境惡化，仍有申請政治庇護成功的案例。具備合理依據者應及早諮詢律師，不放棄捍衛自身權力。律師特別指出，美中近期遣返協商進程可能使原本無法遞解的個案重新啟動，有中國移民因無有效身分文件陷入兩國皆不接收的長期滯留狀態，處境極為困難。

現場展示的簡報內容涵蓋「庇護與禁止遣返的法律依據」、「ICE是否可進入住家」及「民眾應對策略」等主題，提醒民眾在面對ICE執法人員上門時的應對策略，如無司法授權的逮捕令(judicial warrant)，ICE不得強行入屋，住戶應避免開門，並可透過門縫詢問對方所屬機構並要求對方出示文件。此外，若需向ICE定期報到，律師建議報到前應擬定聯絡計畫、攜帶律師或信任親友同行，並事先備妥律師與親屬電話，預防突發拘留情況。

現場展示的中英文法律簡報內容涵蓋「庇護與禁止遣返的法律依據」、「ICE是否可進入...
現場展示的中英文法律簡報內容涵蓋「庇護與禁止遣返的法律依據」、「ICE是否可進入住家」及「民眾應對策略」等主題，提醒民眾在面對ICE執法人員上門時的應對策略。(記者高雲兒╱攝影)

移民 ICE 遣返

上一則

亞平會51周年晚會 逾300嘉賓同慶

下一則

夏季治安行動 皇后區槍擊案未降反升
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

看病也危險？白卡資料洩ICE 紐森批踐踏隱私

看病也危險？白卡資料洩ICE 紐森批踐踏隱私
社媒傳ICE人員入住 南艾爾蒙地華人酒店被圍攻

社媒傳ICE人員入住 南艾爾蒙地華人酒店被圍攻
芝加哥警方不助移民執法 卻向聯邦提交紀錄

芝加哥警方不助移民執法 卻向聯邦提交紀錄
ICE掃蕩無證客 白宮為什麼盯上「家得寶」？

ICE掃蕩無證客 白宮為什麼盯上「家得寶」？

熱門新聞

白石鎮一帶靜謐，大多為住宅區。(取自Google街景)

紐約白石鎮遭匪持槍入室搶劫 亞裔一家五口被綁地下室

2025-06-09 19:53
警方公布兩名嫌犯照片，呼籲民眾協助辨識。(市警提供)

紐約白石鎮入室劫案是他們幹的 議員支持擁槍自衛：助辦照

2025-06-11 11:51
要求房東負擔仲介費的「公寓租賃費用公平法案」(又稱FARE法案)將於11日(周三)生效。(記者范航瑜／攝影)

紐約市租客無須付高額仲介費 改由房東負擔 11日生效

2025-06-10 07:43
紐約市皇后區居民近日在自家庭院發現一台用黑色膠帶包覆的手機，專家說這可能是不法分子用來監視屋主的手法。庭院示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@Michael Morse）

紐約婦在自家院子撿到「黑盒子」 竟是竊賊監視裝置

2025-06-12 19:35
白熊水餃店位於40路與王子街交界處，是一家不起眼的街角小店。(記者高雲兒╱攝影)

紐時百大餐廳「白熊水餃店」3度入選 招牌菜是紅油餛飩

2025-06-07 20:51
抗議者日前在曼哈頓舉行的示威活動中高舉支持洛杉磯抗爭、反對軍隊入城的標語。(記者許君達╱攝影)

抗議川普集權 紐約、長島「不要國王」遍地開花

2025-06-14 07:46

超人氣

更多 >
明州眾議員夫婦遭暗殺 2死2傷 假警察登門行凶

明州眾議員夫婦遭暗殺 2死2傷 假警察登門行凶
南加「不要國王」遊行生變 示威者與警爆衝突

南加「不要國王」遊行生變 示威者與警爆衝突
華府閱兵遊行 1991年以來首度 規模最大

華府閱兵遊行 1991年以來首度 規模最大
明州槍案兇嫌留下近70人名單「宣言」 州長副州長皆在列

明州槍案兇嫌留下近70人名單「宣言」 州長副州長皆在列
華府閱兵 6600兵力震撼 川普：美國陸軍永不放棄永不投降

華府閱兵 6600兵力震撼 川普：美國陸軍永不放棄永不投降