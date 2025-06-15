布碌崙驕傲多元文化節 雨中歡慶

當日5大道交9街至Union街之間路段封街，多個美食、服裝與文化攤位進駐，吸引眾多民眾駐足。(記者馬璿╱攝影)

由「驕傲布碌崙 」(Brooklyn Pride)舉辦的第29屆布碌崙(布魯克林)驕傲多元文化節，14日於公園坡(Park Slope)登場，主辦方封鎖部分街道，用來進行美食擺攤、舞蹈表演等活動，吸引各族裔的LGBTQ +及支持民眾。從波士頓來參加的華裔 民眾也被正向氣氛感染，對現場即使下雨也不熄的熱情感到驚艷。

參與布碌崙驕傲遊行的包含市教育局、布碌崙公共圖書館、布碌崙兒童博物館等單位。(記者馬璿╱攝影) 雖然活動下午天候不佳，但現場仍吸引大批民眾參與，紛紛穿著帶有彩色服飾、飾品，或是在臉上彩繪彩虹圖樣，以表示對該族群的支持。(記者馬璿╱攝影) 參與遊行的包含布碌崙公共圖書館、布碌崙兒童博物館等單位，市主計長蘭德(左)與州總檢察長詹樂霞(中)也出席。(記者馬璿╱攝影)

當日主辦將5大道交9街至Union街之間路段封街，活動從中午11時一路延續至下午5時，晚間7時30分則將上演驕傲遊行。封街路段多個美食、服裝與文化攤位進駐，周邊也有小販販售象徵性別平權彩虹旗、帽子、扇子等藝術品，吸引民眾駐足。雖然活動下午天候不佳，但現場仍吸引大批民眾參與，紛紛穿著帶有彩色服飾、飾品，或是在臉上彩繪彩虹圖樣，以表示對該族群的支持。 自1986年起便為紐約市各大驕傲月遊行開場的「Sirens Women + motorcycle club of NYC」也在本次活動現身。(記者馬璿╱攝影) 由「驕傲布碌崙」舉辦的第29屆布碌崙驕傲多元文化節，14日於公園坡登場。(記者馬璿╱攝影) 由「驕傲布碌崙」舉辦的第29屆布碌崙驕傲多元文化節，14日於公園坡登場。(記者馬璿╱攝影)

位於Old Stone House旁的主舞台也上演如變裝秀、音樂與舞蹈演出，而參與遊行的包含布碌崙公共圖書館、布碌崙兒童博物館等單位，市主計長蘭德(Brad Lander)與州總檢察長詹樂霞(Letitia James)也出席。

其中，自1986年起便為紐約市各大驕傲月遊行開場的「Sirens Women + Motorcycle Club of NYC」也在本次活動現身，主席Erika Yu表示，他們想和所有LGBTQ+社群內的所有人傳達正向訊息，「想鼓勵大家共同度過現在艱難的時刻，永遠不要放棄希望。」

雖然活動下午天候不佳，但現場仍吸引大批民眾參與，紛紛穿著帶有彩色服飾、飾品，或是在臉上彩繪彩虹圖樣，以表示對該族群的支持。(記者馬璿╱攝影) 封街路段多個美食、服裝與文化攤位進駐，周邊店家也紛紛掛上象徵平權的彩虹旗以表支持。(記者馬璿╱攝影)