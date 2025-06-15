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布碌崙驕傲多元文化節 雨中歡慶

記者馬璿╱紐約報導
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當日5大道交9街至Union街之間路段封街，多個美食、服裝與文化攤位進駐，吸引眾多民眾駐足。(記者馬璿╱攝影)
當日5大道交9街至Union街之間路段封街，多個美食、服裝與文化攤位進駐，吸引眾多民眾駐足。(記者馬璿╱攝影)

由「驕傲布碌崙」(Brooklyn Pride)舉辦的第29屆布碌崙(布魯克林)驕傲多元文化節，14日於公園坡(Park Slope)登場，主辦方封鎖部分街道，用來進行美食擺攤、舞蹈表演等活動，吸引各族裔的LGBTQ+及支持民眾。從波士頓來參加的華裔民眾也被正向氣氛感染，對現場即使下雨也不熄的熱情感到驚艷。

參與布碌崙驕傲遊行的包含市教育局、布碌崙公共圖書館、布碌崙兒童博物館等單位。(記...
參與布碌崙驕傲遊行的包含市教育局、布碌崙公共圖書館、布碌崙兒童博物館等單位。(記者馬璿╱攝影)
雖然活動下午天候不佳，但現場仍吸引大批民眾參與，紛紛穿著帶有彩色服飾、飾品，或是...
雖然活動下午天候不佳，但現場仍吸引大批民眾參與，紛紛穿著帶有彩色服飾、飾品，或是在臉上彩繪彩虹圖樣，以表示對該族群的支持。(記者馬璿╱攝影)
參與遊行的包含布碌崙公共圖書館、布碌崙兒童博物館等單位，市主計長蘭德(左)與州總...
參與遊行的包含布碌崙公共圖書館、布碌崙兒童博物館等單位，市主計長蘭德(左)與州總檢察長詹樂霞(中)也出席。(記者馬璿╱攝影)

當日主辦將5大道交9街至Union街之間路段封街，活動從中午11時一路延續至下午5時，晚間7時30分則將上演驕傲遊行。封街路段多個美食、服裝與文化攤位進駐，周邊也有小販販售象徵性別平權彩虹旗、帽子、扇子等藝術品，吸引民眾駐足。雖然活動下午天候不佳，但現場仍吸引大批民眾參與，紛紛穿著帶有彩色服飾、飾品，或是在臉上彩繪彩虹圖樣，以表示對該族群的支持。

自1986年起便為紐約市各大驕傲月遊行開場的「Sirens Women + mo...
自1986年起便為紐約市各大驕傲月遊行開場的「Sirens Women + motorcycle club of NYC」也在本次活動現身。(記者馬璿╱攝影)
由「驕傲布碌崙」舉辦的第29屆布碌崙驕傲多元文化節，14日於公園坡登場。(記者馬...
由「驕傲布碌崙」舉辦的第29屆布碌崙驕傲多元文化節，14日於公園坡登場。(記者馬璿╱攝影)
由「驕傲布碌崙」舉辦的第29屆布碌崙驕傲多元文化節，14日於公園坡登場。(記者馬...
由「驕傲布碌崙」舉辦的第29屆布碌崙驕傲多元文化節，14日於公園坡登場。(記者馬璿╱攝影)

位於Old Stone House旁的主舞台也上演如變裝秀、音樂與舞蹈演出，而參與遊行的包含布碌崙公共圖書館、布碌崙兒童博物館等單位，市主計長蘭德(Brad Lander)與州總檢察長詹樂霞(Letitia James)也出席。

其中，自1986年起便為紐約市各大驕傲月遊行開場的「Sirens Women + Motorcycle Club of NYC」也在本次活動現身，主席Erika Yu表示，他們想和所有LGBTQ+社群內的所有人傳達正向訊息，「想鼓勵大家共同度過現在艱難的時刻，永遠不要放棄希望。」

雖然活動下午天候不佳，但現場仍吸引大批民眾參與，紛紛穿著帶有彩色服飾、飾品，或是...
雖然活動下午天候不佳，但現場仍吸引大批民眾參與，紛紛穿著帶有彩色服飾、飾品，或是在臉上彩繪彩虹圖樣，以表示對該族群的支持。(記者馬璿╱攝影)
封街路段多個美食、服裝與文化攤位進駐，周邊店家也紛紛掛上象徵平權的彩虹旗以表支持...
封街路段多個美食、服裝與文化攤位進駐，周邊店家也紛紛掛上象徵平權的彩虹旗以表支持。(記者馬璿╱攝影)

華裔民眾馬David從波士頓來紐約拜訪朋友，便也跟著來參與本場驕傲遊行。他表示，他們同為LGBTQ+社群的一員，很期待能參與晚間的遊行，也很開心期間能看到多場表演。他也提到，他們在曼哈頓留宿的地方可能是因「不要國王」遊行而布滿大量警力與圍欄，但來到布碌崙後氣氛則相當不同，每個人都散發著正面又歡樂的氣息，也讓他更享受這場活動。一旁帶著孩子一同參與的友人也補充，她感受到活動現場非常適合家庭同樂，許多人都帶著孩子共襄盛舉，氣氛相當融洽。

封街路段多個美食、服裝與文化攤位進駐，周邊也有小販販售象徵性別平權彩虹旗、帽子、...
封街路段多個美食、服裝與文化攤位進駐，周邊也有小販販售象徵性別平權彩虹旗、帽子、扇子等藝術品，吸引民眾駐足。(記者馬璿╱攝影)

布碌崙 LGBTQ 華裔

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