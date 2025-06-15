亞裔玉石協會45周年慶 訪州議會受歡迎

紐約州眾議會亞太裔工作小組日前在州眾議員李榮恩的帶領下，歡迎「亞裔玉石協會」代表來訪州議會大廈。(讀者提供)

紐約州 眾議會亞太裔工作小組(Asian Pacific American Task Force)日前在州眾議員 李榮恩(Grace Lee)的帶領下，歡迎「亞裔 玉石協會」(Asian Jade Society)代表來訪州議會大廈，慶祝該協會成立45周年。

這次來訪是對亞裔在執法領域展現領導力的重要肯定，也是對全紐約州亞裔警員貢獻的表彰。亞太裔工作小組主席李榮恩表示，「我們很榮幸能夠慶祝亞裔玉石協會45年來在公共服務領域的領導與奉獻。他們今天的出席提醒我們，亞裔參與對我們的安全、機構健全，以及所有紐約人的福祉至關重要。」

亞太裔工作小組與州眾議員寇頓(William Colton)也向2014年殉職的華裔警探劉文健父母劉偉棠、李秀燕及其搭檔警探拉莫斯(Rafael Ramos)的家人致敬。寇頓表示，「我們很榮幸歡迎劉先生與李女士來到州議會。劉氏夫婦是布碌崙(布魯克林)社區的重要人物，受到無數人敬愛與推崇，大家都把他們當成家人。他們持續投身志工與倡議工作，深深鼓舞了我們每一個人。」

州眾議員李羅莎(Nily Rozic)表示，「我很驕傲能與亞裔玉石協會一同慶祝他們多年來的服務、倡導與代表性。他們在執法部門的領導，不僅提升了公共安全，也讓我們社區的聲音與經驗在體制內被看見與尊重。」

州眾議員布朗斯丁(Ed Braunstein)說，自成立以來，玉石協會在促進文化理解與推動亞裔在警隊中的代表性方面做出了重要貢獻，「也很榮幸能在議會迎接劉文健警探的雙親，紐約州永遠不會忘記劉警探、拉莫斯警探，以及他們家庭的奉獻與犧牲。」

參與這次來訪的紐約市警局亞裔玉石協會成員包括：創會成員Robert Lum、現任會長Melvin Eng、副會長James Eng、紐約市首位亞裔女警官Agnes Chan，以及Wayne Kim、Man Lee和Brian Eng，還有來自蘇福克郡亞裔玉石協會會長Thomas Joy、以及來自港務局亞裔玉石協會會長Se Chao。