亞平會51周年晚會 逾300嘉賓同慶

亞平會日前舉辦51周年慶祝晚會，逾300名嘉賓同慶。(主辦方提供)

亞洲人平等會(AAFE)日前在曼哈頓 DCTV消防局歷史大樓舉行51周年晚會，據介紹有超過300名政商及社區人士出席，包括紐約州檢察長詹樂霞(Letitia James)、市議會議長歐德思(Adrienne Adams)和市議員黃敏儀(Sandra Ung)、元在熙(Julie Won)等人。

活動期間，亞平會向即將任期屆滿的曼哈頓第二選區市議員利華娜(Carlina Rivera)和亞裔 藝術界先驅之一Bob Lee頒發表彰。亞平會表示，利華娜出生並成長於下東城，長期倡導可負擔住房、小企業賦權與公平社區發展，與會方的使命高度契合。

Bob Lee則為亞美藝術中心共同創辦人，亞平會讚賞他50餘年來致力保存與推廣亞裔藝術與敘事，並和多個華人社區的機構合作，在皇后區法拉盛 籌建新的亞裔美國藝術中心。

當晚，亞平會執行總監俞思亮、振興商業服務中心總監李芝薇及房屋發展總監陳匯源透過短片講述各自作為移民子女的成長經歷，並分享組織在住房、經濟及青年培育上的最新成果。影片中呈現三段故事，一名東村居民首次置業的歷程、一位華埠小商戶追求創業夢想的堅持、以及三名法拉盛高中生喜獲大學錄取的喜悅。