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華男詐騙2長者法拉盛落網 遭控三級重大盜竊罪

記者高雲兒╱紐約報導
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現年44歲、住在法拉盛的華裔男子陳登進涉嫌至少兩起詐騙長者的案件。(取自納蘇郡警方)
現年44歲、住在法拉盛的華裔男子陳登進涉嫌至少兩起詐騙長者的案件。(取自納蘇郡警方)

納蘇郡警方近日偵破一起針對長者下手的重大詐騙案，一名71歲受害女性，於5月22日在北梅里克(North Merrick)被騙走3萬元現金。經調查，嫌犯為現年44歲、住在法拉盛華裔男子陳登進(Dengjin Chen，姓名皆音譯)，警方已在他的住所將人逮捕，案件仍在進一步偵辦中。

警方表示，受害者於案發當日下午4時17分收到一封簡訊，聲稱自己的蘋果帳戶出現可疑活動，之後她接到一通自稱是大通銀行代表的男子來電，對方指示她立即前往銀行提領3萬元現金。受害者照辦後，依指示前往指定的街口，將現金交給一名自稱是銀行快遞員的陌生男子。

在案發隔日的5月23日下午3時35分，受害者向警方報案，接著納蘇郡警方追查至陳登進位於法拉盛的住處，在未發生進一步衝突的情況下將人逮捕。警方指控他犯下三級重大盜竊罪。

警方指出，嫌犯還涉及在本月4日於康州發生的另一宗針對長者的詐騙案，涉案金額為2萬5000元。納蘇郡警方已與當地警方取得聯繫，陳登進將在當地面對額外的指控。

目前，查案人員呼籲道，若有民眾懷疑曾遭此人詐騙，請聯絡納蘇郡緝凶熱線(Nassau County Crime Stoppers)1(800)244-TIPS(8477)，或撥打911舉報。警方強調，所有來電者皆可匿名。

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