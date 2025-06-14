我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

早預料以會動手？伊朗官員怒斥「高層重大誤判」簡訊內容曝光

16歲百萬網紅飲彈自盡 陳屍浴缸家屬崩潰

檢察官參選人提敏斯訪華埠 ：打擊犯罪不手軟

記者范航瑜╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
曼哈頓地區檢察官參選人提敏斯13日下午造訪曼哈頓華埠民主黨第65選區服務處，闡述競選理念，強調「無論地上還是地下，打擊犯罪絕不手軟」。(記者范航瑜╱攝影)
曼哈頓地區檢察官參選人提敏斯13日下午造訪曼哈頓華埠民主黨第65選區服務處，闡述競選理念，強調「無論地上還是地下，打擊犯罪絕不手軟」。(記者范航瑜╱攝影)

曼哈頓地區檢察官參選人提敏斯(Patrick Timmins)13日下午造訪曼哈頓華埠民主黨第65選區服務處，闡述競選理念，強調「無論地上還是地下，打擊犯罪絕不手軟」，承諾打擊暴力、支持警方、簡化民眾舉報仇恨犯罪的流程，並維護城市公共安全秩序。

提敏斯生於華盛頓高地，是前布朗士地區檢察官辦公室的助理檢察官，也是一名執業32年的律師，目前任教於法學院，已在曼哈頓居住超過40年。提敏斯也是目前曼哈頓地檢選舉中唯一反對現任檢察官白艾榮(Alvin Bragg)的民主黨參選人。

提敏斯主張全面遏止地鐵和街頭暴力，包括推人落軌和持刀砍人案件。他建議在人流密集地區設置遠程視頻提審點，加強地鐵警力部署，並強調暴力重罪「絕不輕判、不談條件」，「民眾不應該在街道或地鐵裡常常遇到惡棍。」

對於仇恨案件，提敏斯承諾簡化投訴流程，讓受害者更容易報案與追訴。他也支持警方工作，主張檢察官辦公室應與執法單位密切合作，維護治安。針對零售盜竊問題，提敏斯強調應全面起訴，包括針對小商戶的所有盜竊行為，承諾在提出刑事指控前，尊重自我防衛權，全面審查案件背景。

提敏斯也支持有限度地清除特定輕罪前科紀錄，包括販毒、賭博等非暴力犯罪。他表示，讓這些民眾重新融入社會，有助於降低再犯率，不過他強調對於精神疾病患者涉及犯罪的情況，應同時考慮治療與司法程序，「精神穩定的人也會犯罪，但不穩定的人不能因此免責。他們可以在監獄中接受治療，但仍需接受司法審理。」

民主黨65D區領袖于金山表示支持提敏斯，並批評現行執法過於寬鬆，「現在連買牙膏都要叫人來解鎖，太誇張了。加州發生零元購，我們不希望在紐約也出現這樣的情況。我們需要一位真正對犯罪採取強硬立場的檢察官，小額犯罪若不處理，對我們這些依賴街區小商家的社區非常不公平。」

民主黨65D區領袖于金山表示支持提敏斯，並批評現行執法過於寬鬆。(記者范航瑜╱攝...
民主黨65D區領袖于金山表示支持提敏斯，並批評現行執法過於寬鬆。(記者范航瑜╱攝影)

曼哈頓 地鐵 民主黨

上一則

4大賽之一奪冠 沈靖韜分享逾20年鋼琴之旅

下一則

紐約市長參選人麥瑞訪世報 談與華社情感連結
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

華埠致信市長亞當斯 反對城區監獄改收容精神病患

華埠致信市長亞當斯 反對城區監獄改收容精神病患
OMNY系統異常 華人：地鐵刷卡被重複扣款8次

OMNY系統異常 華人：地鐵刷卡被重複扣款8次
3民主黨州長眾院聽證 批川普濫權、加劇緊張局勢

3民主黨州長眾院聽證 批川普濫權、加劇緊張局勢
律師：吃「霸王餐」涉盜竊、詐欺罪 將留案底

律師：吃「霸王餐」涉盜竊、詐欺罪 將留案底

熱門新聞

白石鎮一帶靜謐，大多為住宅區。(取自Google街景)

紐約白石鎮遭匪持槍入室搶劫 亞裔一家五口被綁地下室

2025-06-09 19:53
警方公布兩名嫌犯照片，呼籲民眾協助辨識。(市警提供)

紐約白石鎮入室劫案是他們幹的 議員支持擁槍自衛：助辦照

2025-06-11 11:51
要求房東負擔仲介費的「公寓租賃費用公平法案」(又稱FARE法案)將於11日(周三)生效。(記者范航瑜／攝影)

紐約市租客無須付高額仲介費 改由房東負擔 11日生效

2025-06-10 07:43
長島納蘇郡一對華裔夫婦自3月30日從其價值近400萬元的住宅中失蹤以來已逾兩個月，目前聯邦調查局(FBI)已介入調查此案。(納蘇郡警局)

長島華裔夫婦豪宅失蹤 2子女在家 FBI介入調查

2025-06-06 21:20
白熊水餃店位於40路與王子街交界處，是一家不起眼的街角小店。(記者高雲兒╱攝影)

紐時百大餐廳「白熊水餃店」3度入選 招牌菜是紅油餛飩

2025-06-07 20:51
紐約市皇后區居民近日在自家庭院發現一台用黑色膠帶包覆的手機，專家說這可能是不法分子用來監視屋主的手法。庭院示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@Michael Morse）

紐約婦在自家院子撿到「黑盒子」 竟是竊賊監視裝置

2025-06-12 19:35

超人氣

更多 >
南加婦自我驅逐 華裔混血女兒含淚送別

南加婦自我驅逐 華裔混血女兒含淚送別
擺席11桌賴帳 理由遭監控打臉 華人夫婦：寧坐牢也不給錢

擺席11桌賴帳 理由遭監控打臉 華人夫婦：寧坐牢也不給錢
快退休民眾財富狀況分6等 想安度晚年可參考「1神奇數字」

快退休民眾財富狀況分6等 想安度晚年可參考「1神奇數字」
威廉王子53歲億萬富豪好友 吞蜜蜂驟逝

威廉王子53歲億萬富豪好友 吞蜜蜂驟逝
年薪中位數僅4萬 美國這七科系畢業生「薪」情最差

年薪中位數僅4萬 美國這七科系畢業生「薪」情最差