檢察官參選人提敏斯訪華埠 ：打擊犯罪不手軟

曼哈頓地區檢察官參選人提敏斯13日下午造訪曼哈頓華埠民主黨第65選區服務處，闡述競選理念，強調「無論地上還是地下，打擊犯罪絕不手軟」。(記者范航瑜╱攝影)

曼哈頓 地區檢察官參選人提敏斯(Patrick Timmins)13日下午造訪曼哈頓華埠民主黨 第65選區服務處，闡述競選理念，強調「無論地上還是地下，打擊犯罪絕不手軟」，承諾打擊暴力、支持警方、簡化民眾舉報仇恨犯罪的流程，並維護城市公共安全秩序。

提敏斯生於華盛頓高地，是前布朗士地區檢察官辦公室的助理檢察官，也是一名執業32年的律師，目前任教於法學院，已在曼哈頓居住超過40年。提敏斯也是目前曼哈頓地檢選舉中唯一反對現任檢察官白艾榮(Alvin Bragg)的民主黨參選人。

提敏斯主張全面遏止地鐵 和街頭暴力，包括推人落軌和持刀砍人案件。他建議在人流密集地區設置遠程視頻提審點，加強地鐵警力部署，並強調暴力重罪「絕不輕判、不談條件」，「民眾不應該在街道或地鐵裡常常遇到惡棍。」

對於仇恨案件，提敏斯承諾簡化投訴流程，讓受害者更容易報案與追訴。他也支持警方工作，主張檢察官辦公室應與執法單位密切合作，維護治安。針對零售盜竊問題，提敏斯強調應全面起訴，包括針對小商戶的所有盜竊行為，承諾在提出刑事指控前，尊重自我防衛權，全面審查案件背景。

提敏斯也支持有限度地清除特定輕罪前科紀錄，包括販毒、賭博等非暴力犯罪。他表示，讓這些民眾重新融入社會，有助於降低再犯率，不過他強調對於精神疾病患者涉及犯罪的情況，應同時考慮治療與司法程序，「精神穩定的人也會犯罪，但不穩定的人不能因此免責。他們可以在監獄中接受治療，但仍需接受司法審理。」