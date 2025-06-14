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台裔爵士鐵琴手 入選駐村計畫

記者尤昱程╱紐約報導
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黃亦翔(右一)曾赴日本、韓國與台灣巡演，融合亞洲文化與爵士語彙展現原創作品。(黃亦翔提供)
黃亦翔(右一)曾赴日本、韓國與台灣巡演，融合亞洲文化與爵士語彙展現原創作品。(黃亦翔提供)

台裔爵士鐵琴手黃亦翔日前赴華府，參加由甘迺迪表演藝術中心(Kennedy Center)主辦的「Betty Carter Jazz Ahead」駐村計畫，為全世界僅18名獲選者之一，亦是唯一華人代表。黃亦翔表示，能與多年敬仰的音樂家同台合作，是他職涯的一大里程碑。

該計畫長年被視為美國爵士界重要人才搖籃，過往培育出多位當代知名音樂人。參與者不僅獲得全額資助，期間並將帶來各自的原創作品，與其他音樂人共同排練、演出，由多位資深爵士樂手擔任導師，協助進行創作調整與即興訓練。

黃亦翔畢業於曼哈頓音樂學院(Manhattan School of Music)，主修爵士鐵琴。該樂器為打擊樂器家族中的鍵盤類，在爵士樂界演奏者相對稀少。他表示，「搬運與設置鐵琴非常辛苦，但我仍想透過這個樂器建立專屬自己的聲音。」

出身音樂世家，黃亦翔自幼學習古典打擊樂，大學後逐漸轉向爵士領域。2022年起旅居紐約，活躍於各大演出場域，包括林肯中心迪齊爵士俱樂部與新澤西州拉丁爵士音樂節等，亦曾赴日本、韓國與台灣巡演。

黃亦翔說，「我們的巡演團員分別來自台灣、日本、韓國，都是土生土長的亞洲人。我們將自身文化背景與美式爵士語彙融合，創作出帶有東方旋律與節奏的作品。」

針對亞裔面孔在爵士圈的處境，黃亦翔認為，了解爵士樂背後的歷史脈絡與文化語彙，是進入這個圈子的基本條件。他說，「爵士樂的本質是集體即興，而這需要彼此理解、尊重和文化上的共通語言。當你不了解對方的音樂語境時，就無法真正參與對話。」

回顧自身經歷，黃亦翔表示，能夠被Betty Carter計畫選中，是對他過去努力的肯定，也象徵著作為亞裔音樂人，在紐約爵士圈逐步找到自己的位置。他也期待未來能持續擔任跨文化交流的橋梁，「無論是亞洲或美國，希望我能促成更多音樂上的連接與合作。」

黃亦翔去年亦發行首張迷你專輯「Seasons」，收錄多首個人創作作品，展現融合東西方語彙的獨特風格，持續在紐約爵士圈拓展演出版圖。

黃亦翔曾登上林肯中心迪齊爵士俱樂部演出，是紐約重要爵士舞台之一。(黃亦翔提供)
黃亦翔曾登上林肯中心迪齊爵士俱樂部演出，是紐約重要爵士舞台之一。(黃亦翔提供)
黃亦翔日前於華府甘迺迪表演藝術中心參加Betty Carter Jazz Ahe...
黃亦翔日前於華府甘迺迪表演藝術中心參加Betty Carter Jazz Ahead演出，為全球唯一獲選的華人音樂人。(黃亦翔提供)

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