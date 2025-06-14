4大賽之一奪冠 沈靖韜分享逾20年鋼琴之旅

范克萊本國際鋼琴比賽冠軍、香港青年鋼琴家沈靖韜(Aristo Sham)來到紐約，分享自己20餘年的音樂之旅及奪冠心得。(記者曹馨元╱攝影)

剛獲得全球重磅鋼琴賽事、范克萊本國際鋼琴比賽(Van Cliburn International Piano Competition)冠軍的香港 青年鋼琴家沈靖韜(Aristo Sham)來到紐約，分享自己20餘年的音樂之旅及奪冠心得；29歲的沈靖韜是首位獲此榮譽的香港鋼琴家。

范克萊本香港首冠

因母親在家中教授鋼琴，自小，沈靖韜就被琴聲圍繞，並在幼兒時期就對鋼琴表現出了巨大的好奇心。三歲時，他便開始跟隨老師學琴；十歲時，他開始參加比賽，並舉辦音樂會。但與此同時，沈靖韜也一直就讀於普通學校的常規課程，並在2019年取得了哈佛大學 (Harvard University)的經濟學士學位 。

沈靖韜表示，他直至21歲才決定專注於鋼琴音樂事業。他回憶道，在當時的一次鋼琴比賽中，自己甚至未能進入決賽；「我去看了決賽，他們確實彈得比我好，但我覺得自己若多加投入，也能達到他們的水平」。沈靖韜認為，無論什麼行業，如果要真正做出一些成績，必須要全身心投入；自此，他開啟了自己的「職業」鋼琴之旅。

推崇勞逸結合練習

在如今的練習中，沈靖韜推崇勞逸結合，並表示自己鮮少連續練琴超過四至五個小時；「彈鋼琴需要巨大的專注力，而休息能讓大腦和肌肉都獲得更好的放鬆」。

獲陸港邀約很興奮

奪冠後，沈靖韜獲得了更多來自香港與中國大陸等地的演出邀約，他直言十分興奮，各地觀眾的認可和支持也出乎了他的意料；在冠軍之外，沈靖韜還獲得了由觀眾投票 選出的「觀眾獎」。

范克萊本國際鋼琴比賽被譽為古典音樂界四大鋼琴賽事之一，創辦於1962年，每四年舉辦一次。本屆比賽共收到340份參賽申請，經三輪選拔選出30名參賽者進入正賽；在5月21日至6月7日緊鑼密鼓地進行了初賽、四分之一決賽、半決賽和決賽的角逐。大賽全球也網路實況播出，達到了2000萬觀看量，觀眾遍及逾145個國家。