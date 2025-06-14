我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

早預料以會動手？伊朗官員怒斥「高層重大誤判」簡訊內容曝光

16歲百萬網紅飲彈自盡 陳屍浴缸家屬崩潰

4大賽之一奪冠 沈靖韜分享逾20年鋼琴之旅

記者曹馨元╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
范克萊本國際鋼琴比賽冠軍、香港青年鋼琴家沈靖韜(Aristo Sham)來到紐約，分享自己20餘年的音樂之旅及奪冠心得。(記者曹馨元╱攝影)
范克萊本國際鋼琴比賽冠軍、香港青年鋼琴家沈靖韜(Aristo Sham)來到紐約，分享自己20餘年的音樂之旅及奪冠心得。(記者曹馨元╱攝影)

剛獲得全球重磅鋼琴賽事、范克萊本國際鋼琴比賽(Van Cliburn International Piano Competition)冠軍的香港青年鋼琴家沈靖韜(Aristo Sham)來到紐約，分享自己20餘年的音樂之旅及奪冠心得；29歲的沈靖韜是首位獲此榮譽的香港鋼琴家。

范克萊本香港首冠

因母親在家中教授鋼琴，自小，沈靖韜就被琴聲圍繞，並在幼兒時期就對鋼琴表現出了巨大的好奇心。三歲時，他便開始跟隨老師學琴；十歲時，他開始參加比賽，並舉辦音樂會。但與此同時，沈靖韜也一直就讀於普通學校的常規課程，並在2019年取得了哈佛大學(Harvard University)的經濟學士學位 。

沈靖韜表示，他直至21歲才決定專注於鋼琴音樂事業。他回憶道，在當時的一次鋼琴比賽中，自己甚至未能進入決賽；「我去看了決賽，他們確實彈得比我好，但我覺得自己若多加投入，也能達到他們的水平」。沈靖韜認為，無論什麼行業，如果要真正做出一些成績，必須要全身心投入；自此，他開啟了自己的「職業」鋼琴之旅。

推崇勞逸結合練習

在如今的練習中，沈靖韜推崇勞逸結合，並表示自己鮮少連續練琴超過四至五個小時；「彈鋼琴需要巨大的專注力，而休息能讓大腦和肌肉都獲得更好的放鬆」。

獲陸港邀約很興奮

奪冠後，沈靖韜獲得了更多來自香港與中國大陸等地的演出邀約，他直言十分興奮，各地觀眾的認可和支持也出乎了他的意料；在冠軍之外，沈靖韜還獲得了由觀眾投票選出的「觀眾獎」。

范克萊本國際鋼琴比賽被譽為古典音樂界四大鋼琴賽事之一，創辦於1962年，每四年舉辦一次。本屆比賽共收到340份參賽申請，經三輪選拔選出30名參賽者進入正賽；在5月21日至6月7日緊鑼密鼓地進行了初賽、四分之一決賽、半決賽和決賽的角逐。大賽全球也網路實況播出，達到了2000萬觀看量，觀眾遍及逾145個國家。

香港 投票 哈佛大學

上一則

華裔米紙雕塑創作 受邀參與法使館展出

下一則

檢察官參選人提敏斯訪華埠 ：打擊犯罪不手軟
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

周杰倫健康亮紅燈 坦言「快瘋了」先停工休養

周杰倫健康亮紅燈 坦言「快瘋了」先停工休養
「螞蟻國際」擬在香港及新加坡 申請「穩定幣」牌照

「螞蟻國際」擬在香港及新加坡 申請「穩定幣」牌照
蔬菜雕刻大賽 南瓜、玉米筍「複製」川普、教宗栩栩如生

蔬菜雕刻大賽 南瓜、玉米筍「複製」川普、教宗栩栩如生
周杰倫健康亮紅燈…他坦言「快瘋了」工作全停：先休養

周杰倫健康亮紅燈…他坦言「快瘋了」工作全停：先休養

熱門新聞

白石鎮一帶靜謐，大多為住宅區。(取自Google街景)

紐約白石鎮遭匪持槍入室搶劫 亞裔一家五口被綁地下室

2025-06-09 19:53
警方公布兩名嫌犯照片，呼籲民眾協助辨識。(市警提供)

紐約白石鎮入室劫案是他們幹的 議員支持擁槍自衛：助辦照

2025-06-11 11:51
要求房東負擔仲介費的「公寓租賃費用公平法案」(又稱FARE法案)將於11日(周三)生效。(記者范航瑜／攝影)

紐約市租客無須付高額仲介費 改由房東負擔 11日生效

2025-06-10 07:43
長島納蘇郡一對華裔夫婦自3月30日從其價值近400萬元的住宅中失蹤以來已逾兩個月，目前聯邦調查局(FBI)已介入調查此案。(納蘇郡警局)

長島華裔夫婦豪宅失蹤 2子女在家 FBI介入調查

2025-06-06 21:20
白熊水餃店位於40路與王子街交界處，是一家不起眼的街角小店。(記者高雲兒╱攝影)

紐時百大餐廳「白熊水餃店」3度入選 招牌菜是紅油餛飩

2025-06-07 20:51
紐約市皇后區居民近日在自家庭院發現一台用黑色膠帶包覆的手機，專家說這可能是不法分子用來監視屋主的手法。庭院示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@Michael Morse）

紐約婦在自家院子撿到「黑盒子」 竟是竊賊監視裝置

2025-06-12 19:35

超人氣

更多 >
南加婦自我驅逐 華裔混血女兒含淚送別

南加婦自我驅逐 華裔混血女兒含淚送別
擺席11桌賴帳 理由遭監控打臉 華人夫婦：寧坐牢也不給錢

擺席11桌賴帳 理由遭監控打臉 華人夫婦：寧坐牢也不給錢
快退休民眾財富狀況分6等 想安度晚年可參考「1神奇數字」

快退休民眾財富狀況分6等 想安度晚年可參考「1神奇數字」
威廉王子53歲億萬富豪好友 吞蜜蜂驟逝

威廉王子53歲億萬富豪好友 吞蜜蜂驟逝
年薪中位數僅4萬 美國這七科系畢業生「薪」情最差

年薪中位數僅4萬 美國這七科系畢業生「薪」情最差