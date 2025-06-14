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華裔米紙雕塑創作 受邀參與法使館展出

記者顏潔恩╱紐約報導
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郎朗日前應法國駐紐約大使館文化處的邀請，在曼哈頓上東區的Villa Albertine帶來一場感官雕塑展覽。(郎朗提供)
郎朗日前應法國駐紐約大使館文化處的邀請，在曼哈頓上東區的Villa Albertine帶來一場感官雕塑展覽。(郎朗提供)

華裔藝術家郎朗創立的紐約創意工作室「No.29」，日前應法國駐紐約大使館文化處的邀請，在曼哈頓上東區的Villa Albertine帶來一場感官雕塑展覽；展覽中郎朗用細膩且富有詩意的美學語言，藉由可食用媒材構建出一則關於「時間與記憶」的味覺敘事，從雕塑與食物之間，喚起人們對當下與過往的細膩體察，為「設計」賦予更深層次的文化與情感維度。

當日的展覽匯聚多位來自法國的藝術家與工藝創作者，旨在搭建一座跨越語言與感官的對話之橋。

而本次展覽中，郎朗用可食用米紙創作了八件雕塑作品，他們既是型態的容器，也是承載記憶與光影的輕紗；她指出，米紙貫穿自己的成長記憶，是熟悉的食材、也承載著童年深處的情感，選用他們製成雕塑，意味著脆弱之中蘊含著力量，如同人類經驗中稍縱即逝卻刻骨銘心的情緒。

郎朗表示堅持選用當季本地食材，親手完成每一道工序，讓食物與藝術在最微妙、柔軟的維度上展開對話，也使每一件作品在味覺和視覺之間訴訟著屬於自身的故事。她強調對「交流」與「共鳴」的體察，注入自然意象之中，譬如有花瓣的形狀、葉脈的紋理、土壤的肌理、甚至布料的褶皺、石頭的年輪與絲線的纏繞等，在她手中被轉譯為可被品嘗的雕塑語言。

起初郎朗在上海創立工作室「No.29」，近年來遷至紐約，持續在全球範圍內展開跨越藝術、設計與食物邊界的創作實踐；作為跨領域的創作平台，「No.29」致力於通過感官喚起記憶與情感，藉由可食用媒材構建沉浸式的美學場域，其作品常以自然意象為靈感，融合手工溫度與個體敘事，在味覺與視覺之間，模糊物與感、記憶與現實的界限。

郎朗日前應法國駐紐約大使館文化處的邀請，在曼哈頓上東區的Villa Albert...
郎朗日前應法國駐紐約大使館文化處的邀請，在曼哈頓上東區的Villa Albertine帶來一場感官雕塑展覽。(郎朗提供)

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