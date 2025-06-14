城市記憶… 華裔攝影師作品Letter紐約設計周登場

馮非雨的影像作品「Letter」，源於她旅居紐約的個人體驗，是一封寫給自己、也寫給城市的回憶錄，日前在紐約設計周的官方展覽中展出。(馮非雨提供)

作為全球設計領域最具國際影響力的盛會之一，紐約設計周(NYCxDESIGN)每年匯聚來自五大洲的設計師、藝術家和品牌等，日前為期三天的活動已落幕；當中華裔 攝影師馮非雨(Feiyu Feng)作為本次展覽的特別邀請藝術家，以影像作品「Letter」亮相，該作品源於她旅居紐約的個人體驗，是一封寫給自己、也寫給城市的回憶錄。

在紐約設計周的官方展覽Infinite Weaving Art and Design中，以「跨媒介的藝術編織」為策展核心，從全球百餘件參賽作品中遴選出12位實體參展者和七位在線畫廊參展藝術家，呈現涵蓋互動裝置、人工智能 (AI)設計、攝影、數字影響、虛擬實境(VR )體驗等多種媒介形式的表達。

而馮非雨的影像作品「Letter」，通過克制而深沉的敘事結構，用影像語言回應展覽主題中對時間、記憶與自我對話的關注，在展覽現場獲得高度關注與專業認可；她表示，通過作品展現出對「靜」與「力」的深刻把握與藝術調度能力，在融合新技術與多媒介實驗的展覽語境中，其作品致力於成為重要的敘事節點，為觀眾構建出一個安靜而深邃的精神場域。

Infinite Weaving Art and Design的策展團隊對此表示，一直在尋找那些具備獨立美學語言，還有能與展覽結構形成對話關係的藝術家，「馮非雨的作品既有敘事的細膩，也有形式的堅定，展現出在當代語境下對自我與空間的深度思考。」

據悉，馮非雨畢業於中國傳媒大學影視攝影與製作專業，並於紐約視覺藝術學院獲得時尚攝影碩士學位，她的作品聚焦日常與女性視角，擅長通過極簡敘事語言表達內在情感。