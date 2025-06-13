牛毓琳籲行使複數投票權 展亞裔力量

久未公開露面的前州眾議員牛毓琳12日接受世界日報採訪時表示，亞裔民眾應最大限度行使複數投票權利。(視頻截圖)

久未公開露面的前州眾議員 牛毓琳12日接受世界日報獨家專訪時表示，亞裔 民眾應最大限度行使複數投票 權利，初選中依次按第一至第五順位，共投票五位市長參選人，以便反應亞裔社區投票力量及心聲，她尚未背書任何一人，但稱絕不會投票葛謨(Andrew Cuomo)，「他從未幫扶亞裔社區，也不重視紐約市的公立教育」。剛產下一女的她，目前在做諮詢及社區相關事務，未透露是否有計畫再競選公職。

在2017年至2022年，牛毓琳曾為代表華埠及下東城的州眾議員，也是曼哈頓首位亞裔州眾議員。不過在2022年她放棄該職位，參選代表華埠、日落公園等華社在內的第十選區國會議員，最終以小幅票差落敗。

久未公開露面的她表示，作為亞裔社群，全力行使投票權力、傳達亞裔心聲至關重要。在複數投票機制當中，若只投一位參選人，而此人又未進入前兩名，那麼這張選票將不被計入。因此，亞裔選民應該依序投票五位市長參選人，每當其中一位參選人遭淘汰時，選票將自動轉給下一順位仍在競選中的參選人，「這就像是賭博，不把雞蛋放在一個籃子裡，」她笑說，「只要你排序中有至少一位參選人仍在選戰之中，你的選票就會持續有效。你的聲音更能被代表。」

談到她支持的市長參選人時，她說，在她任職期間，她與其中的絕大多數都共事過，目前她尚未背書任一人，但現任市主計長蘭德(Brad Lander)和州眾議員曼達尼(Zohran Mamdani)會是前二順位，「蘭德經驗豐富，對華社反應積極，曼達尼有實效，曾同為州眾議會亞太裔核心小組成員」。此外，她還會為現州參議員麥瑞(Zellnor Myrie)、市議長歐德思(Adrienne Adams)、以及前州眾議員布雷克(Michael Blake)三位參選人投票。

對於目前民調領先的前州長葛謨，牛毓琳表示，在她任職期間，葛謨在2020年的預算中削減了20%的州政府援助金，削減涵蓋健康、社會服務以及教育資助等。當時正值疫情期間，健康服務及教育的削減都對於亞裔家庭、老人家以及她的選區造成重創，州府卻並沒有在她的懇請下予以幫助，而都是社區「自己幫自己」來渡過難關。

此外，期間仇亞事件也激增，葛謨也並未推行任何計畫，「他對亞裔社區未曾幫扶。在當年1000多億元整體預算當中，沒有一筆留給亞裔的資金，他當州長那麼久，但直到我成為州眾議員後，我們社區組織才拿到專款，從原本只有30萬起步，最後才穩定成現在的3000萬，成為年度預算中的專項撥款。」

對於同樣涵蓋華埠的市議會第一選區競選，牛毓琳也未背書任一參選人。不過，她支持紀思庭(Justin Brannan)參選市主計長，威廉姆斯(Jumaane Williams)連任市公益維護人。

至於自身現狀，牛毓琳則透露，她剛生完小孩，成立了一家顧問公司，與很多社區的非營利組織合作，依然在為社區服務，她有聽到民眾的訴求，也在好好考慮是否會參選、重回公職，「但目前來說，我最重要的是確保我們不要有一個糟糕的市長。」