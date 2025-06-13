州議會通過「安樂死」法案 霍楚態度曖昧

紐約州議會微弱優勢通過「安樂死」合法化法案，正反雙方意見分歧嚴重。(美聯社)

紐約州 參議會9日以微弱優勢表決通過了一項旨在允許晚期危重病患自願選擇「安樂死 」的法案，州眾議會的姊妹法案已於4月通過；目前該法案已提交州長霍楚 (Kathy Hochul)等待簽署成法，不過截至12日發稿時，霍楚尚未主動簽署或否決該法，根據紐約州法，此法案將在十天後自動生效。

法案的正式名稱為「醫療協助死亡法案」(Medical Aid in Dying Act)，將作為新增條文出現在州「公共衛生法」下。法案要求，心智能力健全但患有晚期惡性疾病、預期壽命不超過六個月的患者，將被允許向主治醫生申請，並自行服用可以加速死亡的藥物。法案同時承諾為依法協助病患「安樂死」的醫護人員和相關專業人士提供免責保護。

根據規定，「安樂死」必須由病患本人向主治醫生申請，並由至少兩名成年見證人證明其具備獨立決策能力且未受到脅迫，見證人則不能是親屬、遺產繼承人等利益相關方，保險公司亦不得參與決策。申請提出後，病患本人可隨時提出撤銷。對主治醫生及其所在醫療機構來說，如經嚴格判定後，認為病患符合條件，可開具相關藥物；而醫生本人和私人醫療機構也有權拒絕或禁止員工參與「安樂死」項目。法案在闡述法律原則時明確強調，自行服藥加速死亡不被視為自殺、他殺或協助自殺，相關醫護人員和機構不得因此而遭遇刑事起訴。

本法案分為眾議會和參議會兩個版本，但內容幾乎完全相同，眾議會版本已於今年4月表決通過。法案自動生效後，紐約州將成為全美第13個「安樂死」合法化的州。

投下贊成票的華裔民主黨籍州參議員劉醇逸(John Liu)表示，這是他投下的最艱難的一票，因為他擔心規則被錯用或濫用，而他所諮詢的社區及宗教領袖的意見也差異極大。但最終，法案內容對於「安樂死」申請的嚴格規定讓他放心下來。出於身體自主權和生命尊嚴的原則，「我逐漸理解到，該立法並非關於結束生命，而是縮短死亡的過程」。

華裔共和黨籍州參議員陳學理(Steve Chan)則投下反對票。他在州議會闡述反對理由時表示，他所在的社區幾乎一邊倒地反對這一提案。除了道德考量外，他認為提案中還有太多潛在的危險尚未被考慮到，而且也缺乏有力的監督機制。

在本案的眾議會版本中，曼哈頓華埠州眾議員李榮恩(Grace Lee)和法拉盛州眾議員金兌錫(Ron Kim)均作為共同提案人，支持該案。而紐約天主教會則強烈反對與「安樂死」有關的任何立法。出身於天主教家庭的州長霍楚在接到獲得通過的提案後，僅表示「正在審閱」，但一直未予簽署，僅放任其依法自行生效。