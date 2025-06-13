長島華女涉攻擊執法人員 警方通緝籲民眾提供線索

納蘇郡警方發布通緝資訊，呼籲民眾協助提供線索。(納蘇郡警局)

長島 納蘇郡(Nassau)一名華裔女子因涉嫌在希克斯 維爾(Hicksville)地區對執法人員施暴，被控重罪攻擊，目前在逃。納蘇郡警方近日發布通緝資訊，呼籲民眾協助提供線索，避免與嫌犯接觸，以免發生危險。

根據警方報告，該名女子為29歲施若瓊(Ruoqiong Shi，姓名均為音譯)被控「二級攻擊罪」(Assault in the 2nd Degree)，此為紐約州 刑法中的重罪指控，針對涉嫌有預謀並意圖對特定公職人員造成身體傷害的行為，適用對象包括警察、消防員、急救人員、護士及監所人員等。

施女在案發時據稱蓄意攻擊一名執法人員，造成對方身體損傷。警方並未公布事件發生的具體時間與細節，僅指出該案件發生於希克斯維爾地區，施女在事件後去向不明。根據通報，她身高約5呎6吋、體重135磅，擁有黑色長髮與棕色眼睛。

納蘇郡警方提醒，該名嫌犯目前被列為在逃狀態，民眾若於公共場合發現疑似其蹤跡，應保持距離並立即聯繫警方處理，切勿自行攔截或試圖拘捕，以確保自身安全。警方強調，任何人如掌握施女的行蹤或曾目擊相關情況，可透過納蘇郡警局社群媒體帳號(@NassauCountyPD)或撥打匿名通報熱線提供消息，相關資訊將嚴格保密處理。

根據紐約州法律，針對第一線公共安全人員的蓄意攻擊屬於嚴重刑事犯罪，一經定罪可能面臨最高七年徒刑。