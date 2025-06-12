擴大全州醫院語言服務 州議會通過議員提案

州眾議員李羅莎與州參議員劉醇逸提出法案已通過，將擴大醫療語言服務。(記者尤昱程╱攝影)

紐約州 眾議員李羅莎(Nily Rozic)與州參議員劉醇逸(John Liu)11日宣布，他們共同提出的擴大醫療語言服務法案已順利通過州議會，並送交州長霍楚 (Kathy Hochul)辦公室等待簽署成法。

若該法案正式生效，未來全紐約州各大醫院將被要求建立完善的語言協助機制，為英語能力有限者(LEP)以及視力或聽力障礙患者提供支援。

服務內容包括合格口譯人員、翻譯醫療文件、以及清楚標示患者語言權利的指示牌，並要求這些服務貫穿醫療流程的每一階段，確保患者能真正理解與參與自身的醫療決策。

根據統計，紐約州有超過570萬居民在家使用非英語語言，語言無障礙被視為提供即時、安全與有效照護的關鍵要素。此項立法直接回應歷來困擾移民與低收入 社區的醫療不平等問題，推動文化敏感且公平的醫療服務。

李羅莎說，紐約是全美語言最多元的州之一，這項法案將語言可及性從例外變為標準，「我呼籲州長霍楚盡速簽署，使所有紐約人都能獲得應有的照護。」

劉醇逸表示，語言不該成為阻礙生命救援的障礙。在醫院這樣分秒必爭的場所，每位患者都應能在不論語言能力如何的情況下，獲得安全、即時的診治。

亞裔兒童與家庭聯盟(Coalition for Asian American Children + Families)以及亞洲人平等會(Asian Americans for Equality)皆表示支持該法案；亞洲人平等會執行主任余思亮(Thomas Yu)表示，無論使用哪種語言，每個人都有權獲得高品質醫療服務。

該法案在社區組織與醫療倡議團體的支持下，提供一套具體可行的框架，實現州政府的醫療平權目標，打造一個尊重每位紐約人的醫療體系。