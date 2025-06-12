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打擊校園歧視 紐約全州大學將設民權協調官

記者鄭怡嫣╱紐約報導
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紐約州議會近日一致通過由州眾議員李羅莎(左)及州參議員史塔文斯基(右)共同提出的議案，在紐約全州大學設立一名「民權協調官」，確保學生申訴更有效處理，並支援學校推動反歧視相關措施。(李羅莎辦公室提供)
紐約州議會近日一致通過由州眾議員李羅莎(左)及州參議員史塔文斯基(右)共同提出的議案，在紐約全州大學設立一名「民權協調官」，確保學生申訴更有效處理，並支援學校推動反歧視相關措施。(李羅莎辦公室提供)

鑒於大學校園歧視及反猶事件急劇上升，紐約州議會近日一致通過由皇后區州眾議員李羅莎(Nily Rozic)及州參議員史塔文斯基(Toby Ann Stavisky)共同提出的議案，在紐約全州大學，設立一名「民權協調官」(Title VI Coordinator)，確保學生申訴更有效處理，並支援學校推動反歧視相關措施。

在全國及紐約校園，猶太及弱勢學生的歧視報告急遽上升。根據美國猶太人委員會(American Jewish Committee)2024年報告，有35%的猶太大學生曾遭遇反猶事件，超過30%表示在校園活動中感到不安全。目前，美國已有60所大學因反猶歧視與騷擾行為遭聯邦調查，紐約州也有八所。聯邦教育部也在周前正式通知哥倫比亞大學，校方違反「民權法案」第六章規定。

李羅莎與史塔文斯基的這項議案，旨在建立清楚的申訴管道與問責機制，正視學生遭受歧視這一問題。法案要求要求紐約州所有大學，都設立一名「民權第六章協調官」(Title VI Coordinator)，執行1964年「民權法案」第六章以及相關州法規定的反歧視措施。

屆時，「民權協調官」將統籌校園針對種族、膚色與族裔歧視的應對工作，確保學生的申訴能被迅速且有效地處理。法案同時授權紐約州人權局開發訓練課程，支援學校推動相關措施。

李羅莎表示，近年來，校園中的偏見與騷擾現象令人憂心，這已威脅到學生本應享有的安全與包容環境。紐約應該在保障學生權利與安全方面成為全國的楷模。

史塔文斯基表示，校園內反猶與反歧視的仇恨行為必須終結。這項法案也補充了她在兩年前提出、要求大學公開仇恨犯罪紀錄的立法。法案所設立的「民權協調官」，將為學生提供應對歧視的資源與解決方案。

目前，法案已在州參眾兩會過關，正待州長霍楚(Kathy Hochul)簽署成法。

歧視 紐約州 猶太

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