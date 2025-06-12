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主計長參選人李文訪華埠 指遊民所對社區不公

記者劉梓祁╱紐約報導
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主計長參選人李文訪華埠，與社區居民及代表交流。(記者劉梓祁╱攝影)
主計長參選人李文訪華埠，與社區居民及代表交流。(記者劉梓祁╱攝影)

正在參選紐約市主計長的現任曼哈頓區長李文(Mark Levine)於11日拜訪曼哈頓華埠，表示深知社區面臨仇恨犯罪、人口老化、遊民所過多與語言協助等問題，盼成功當選以減少「過度集中的」收容設施，並支持尋求其他方式協助推動牌樓建設籌款。

當日，在民主黨華埠65D區領袖于金山和65B區領袖候選人王鏑(Jacky Wong)等人的陪同下， 李文前往華埠東百老匯民主黨服務處，表示「華埠對我來說有特別的意義。從四年前我競選曼哈頓區長開始，這個社區就給予我極大的支持」。

他相信，「誰贏得華埠，誰就能贏得曼哈頓。」李文指出，疫情過後華埠社區依然面臨挑戰，不僅小商家復甦困難，期間還存在反亞裔仇恨浪潮，如華女高慧民(Michelle Alyssa Go)遭遊民推下地鐵死亡的悲劇。他向居民承諾，將持續打擊反亞裔仇恨，並為華埠其他社區問題尋找解方。

李文表示，華埠一直以來面臨遊民所過度集中的問題，其對社區「是不公平的」。他強調，「每個社區都應該公平分配資源，而不是讓華埠一再承擔。」此前，李文曾與社區一同反對市府在東百老匯91號新設收容所，目前此事仍在法院上訴庭審理當中。

據介紹，主計長職位擁有預算審核權、合約核准權，負責監督每個市政府機構。李文在感謝華埠居民長期支持(NYPD)之外，還計畫在未來推動增加2500名警員。

此外，針對市府領導的華埠牌樓興建項目，李文表示雖然自己無法掌控是否為其編列預算，但支持尋求其他方式協助推動完成籌款，以消除社區對於250萬元籌款要求的擔憂。

目前，他獲得了州眾議員李榮恩(Grace Lee)、州參議員劉醇逸(John Liu)和市議員莊文怡(Susan Zhuang)等人的背書。

華埠 曼哈頓 遊民

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