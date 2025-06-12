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市議員參選人余燕志呼籲 遊民所離學校須至少500呎

記者范航瑜╱紐約報導
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市議會參選人余燕志(Eric Yu)11日在學校門前舉行記者會，呼籲市府比照酒類與大麻販售場所的規定，制定遊民所與學校之間須保持至少500呎距離的政策。(記者范航瑜╱攝影)
市議會參選人余燕志(Eric Yu)11日在學校門前舉行記者會，呼籲市府比照酒類與大麻販售場所的規定，制定遊民所與學校之間須保持至少500呎距離的政策。(記者范航瑜╱攝影)

紐約市府去年6月宣布將在華埠旁的珍珠街(Pearl St.)設立男性遊民所，與僅幾步之隔的Peck Slip小學相鄰，引發家長與社區強烈反彈。市議會參選人余燕志(Eric Yu)11日在學校門前舉行記者會，呼籲市府比照酒類與大麻販售場所的規定，制定遊民所與學校之間須保持至少500呎距離的政策。

余燕志表示，自己身為社區委員會成員和南橋塔(Southbridge Towers)居民，對於遊民所與小學僅僅「一牆之隔」的問題深感憂心。「市長與市遊民服務局(Department of Homeless Services, DHS)不經審慎規畫，竟容許接受吸毒、精神病患甚至性犯罪者的遊民所，進駐小學生上課地點旁。」

余燕志表示，市府目前透過「緊急提案徵求」程序設置遊民所，不僅繞過都市土地使用統一審查程序(ULURP)，更缺乏與家長、社區的公開諮詢，形同黑箱作業。「這座106床位的遊民所四年半耗資5100萬，相當於每年1130萬、每名遊民每年耗費10萬6000元，市府究竟如何花納稅人的錢？」

曼哈頓華埠社區人士王鏑亦發言聲援，並表示自己在參選民主黨65B區部分社區領袖的拜票過程中，多位華埠居民皆反映了對單身成年男子遊民所的顧慮。「我們理解需要遊民所，但設址政策必須改善。」

據悉，曼哈頓第一社區委員會5月27日已通過決議，要求市府撤銷選址，並明文禁止任何「低門檻遊民所」與學校距離在500呎內。決議指出，該遊民所屬低門檻設施，不要求戒毒或篩查背景。社區曾建議設立家庭遊民所作替代，但市府以需求數據為由駁回。

州眾議員李榮恩(Grace Lee)與市議員馬泰(Christopher Marte)同日也就該遊民所發表聲明，指出選址緊鄰小學，「極為不當」。「我們已將這些顧慮直接向市社會服務局局長帕克(Molly Park)表達，並將持續爭取一個同時尊重弱勢群體與學校社群需求的解決方案。」

曼哈頓華埠社區人士王鏑亦發言聲援：「我們理解需要遊民所，但設址政策必須改善。」(...
曼哈頓華埠社區人士王鏑亦發言聲援：「我們理解需要遊民所，但設址政策必須改善。」(記者范航瑜╱攝影)

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