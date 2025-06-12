紐約國際武術錦標賽 全球逾200好手競技
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第四屆紐約國際武術錦標賽日前在紐約皇后區社區學院舉行，世界各地逾200位武術選手參與。參賽者年齡從五歲至70多歲，參賽項目超過500項，涵蓋傳統武術、現代套路、太極拳、器械等多個門類與流派，充分展現中華武術的多樣風貌與深厚底蘊。
本屆賽事由美國武術家協會主辦，會長張良表示，活動旨在推動美中文化交流，並提升年輕一代對中華武術與傳統文化的認識。紐約山東同鄉會、美東河南同鄉會及紐約少林寺功夫中心協辦，活動內容涵蓋競技比賽、文化展示與教育推廣等面向。
活動期間，美國武術家協會與北京市武術運動協會正式簽署戰略合作框架協議。張良表示，這是本屆錦標賽的一項重要成果，雙方未來將在武術教育、競技賽事、文化傳播與產業拓展等領域展開全方位合作，攜手推動中華武術的國際化發展。此舉不僅促進專業交流，也為美中之間的民間體育與文化互動建立起長期穩定的合作平台。
本屆賽事特別邀請2008年北京奧運會武術冠軍趙慶建擔任形象大使，提升公眾對武術的關注與認識。開幕式上，多位武術名家現場示範技藝，包括八極拳名家袁泰罡、陳氏太極拳傳人孫暢榮、紀麗卿、唐竅銘、陳崇輝，梅花螳螂拳王仁剛、苗刀表演者Phil，以及醉拳演練者。大會海特別設立「優秀學員獎」，鼓勵青少年踴躍參與，傳承武術精神，展現文化自信。
出席活動的包括中國駐紐約總領館領事李德與王隆浩、紐約市議員黃敏儀、聯邦眾議員孟昭文代表李熙慶、紐約州眾議員金兌錫代表羅嫚，以及紐約山東同鄉會會長呂成銳、美東河南同鄉會會長王繼成等人。他們在現場致詞並頒發多項榮譽獎狀，肯定本屆賽事在弘揚中華傳統文化、促進民間交流方面所發揮的作用。
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