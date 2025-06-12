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紐約國際武術錦標賽 全球逾200好手競技

記者高雲兒╱紐約報導
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第四屆紐約國際武術錦標賽在紐約皇后區社區學院舉行，吸引來自世界各地逾200位武術選手參與。(記者高雲兒╱攝影)
第四屆紐約國際武術錦標賽在紐約皇后區社區學院舉行，吸引來自世界各地逾200位武術選手參與。(記者高雲兒╱攝影)

第四屆紐約國際武術錦標賽日前在紐約皇后區社區學院舉行，世界各地逾200位武術選手參與。參賽者年齡從五歲至70多歲，參賽項目超過500項，涵蓋傳統武術、現代套路、太極拳、器械等多個門類與流派，充分展現中華武術的多樣風貌與深厚底蘊。

張良表示，活動旨在推動美中文化交流，並提升年輕一代對中華武術與傳統文化的認識。(...
張良表示，活動旨在推動美中文化交流，並提升年輕一代對中華武術與傳統文化的認識。(記者高雲兒╱攝影)

本屆賽事由美國武術家協會主辦，會長張良表示，活動旨在推動美中文化交流，並提升年輕一代對中華武術與傳統文化的認識。紐約山東同鄉會、美東河南同鄉會及紐約少林寺功夫中心協辦，活動內容涵蓋競技比賽、文化展示與教育推廣等面向。

活動期間美國武術家協會與北京市武術運動協會正式簽署戰略合作框架協議。(記者高雲兒...
活動期間美國武術家協會與北京市武術運動協會正式簽署戰略合作框架協議。(記者高雲兒╱攝影)

活動期間，美國武術家協會與北京市武術運動協會正式簽署戰略合作框架協議。張良表示，這是本屆錦標賽的一項重要成果，雙方未來將在武術教育、競技賽事、文化傳播與產業拓展等領域展開全方位合作，攜手推動中華武術的國際化發展。此舉不僅促進專業交流，也為美中之間的民間體育與文化互動建立起長期穩定的合作平台。

本屆賽事特別邀請2008年北京奧運會武術冠軍趙慶建擔任形象大使，提升公眾對武術的關注與認識。開幕式上，多位武術名家現場示範技藝，包括八極拳名家袁泰罡、陳氏太極拳傳人孫暢榮、紀麗卿、唐竅銘、陳崇輝，梅花螳螂拳王仁剛、苗刀表演者Phil，以及醉拳演練者。大會海特別設立「優秀學員獎」，鼓勵青少年踴躍參與，傳承武術精神，展現文化自信。

出席活動的包括中國駐紐約總領館領事李德與王隆浩、紐約市議員黃敏儀、聯邦眾議員孟昭文代表李熙慶、紐約州眾議員金兌錫代表羅嫚，以及紐約山東同鄉會會長呂成銳、美東河南同鄉會會長王繼成等人。他們在現場致詞並頒發多項榮譽獎狀，肯定本屆賽事在弘揚中華傳統文化、促進民間交流方面所發揮的作用。

河南 眾議員 紐約市

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