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第四季「中年好聲音」紐約海選 14日開始報名

記者許君達╱紐約報導
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香港TVB「中年好聲音」紐約區海選6月14日開始報名，所有35歲以上的人士均可報名，獲勝者有機會前往香港參加面向全球華語地區播出的「中年好聲音」正賽。(官方宣傳片截圖)
香港TVB「中年好聲音」紐約區海選6月14日開始報名，所有35歲以上的人士均可報名，獲勝者有機會前往香港參加面向全球華語地區播出的「中年好聲音」正賽。(官方宣傳片截圖)

香港TVB主辦的「中年好聲音」第四季紐約賽區海選將於本月14日(周六)開始報名，所有在今年7月前年滿35歲者均可參加。

「中年好聲音」本次在北美共有紐約、洛杉磯、舊金山、溫哥華和多倫多五個海選賽區，其中紐約區海選活動由珍盛傳媒(JesSense)主辦、TVB美國協辦。

主辦方介紹，類似的選秀類節目目前多聚焦於青少年，專門為中年及以上人群開設的舞台並不多。系列節目2022年開播後，觀眾反響熱烈，而至今已舉辦到第四季。「中年好聲音」此前主要面向香港、大灣區和新馬地區，而從本季開始，海選範圍擴大到全球各地的華語社區。

紐約賽區海選將從本月14日零時開啟。有意參加者可在官網https://jensenseny.com/註冊並填寫個人資料，然後上傳參賽作品。作品要求為一段參賽者的歌唱影片，無需高清晰度，用手機直接拍攝即可，但聲音最好盡量清晰可辨，文件大小最好在100M內。

上傳作品後，參賽者可召集親友註冊投票。與此同時，專業評委也將根據歌唱者的音準進行初步篩選。7月5日前，將綜合投票結果和評委意見，選出50位選手進入下一輪比賽。7月12日至22日間，入圍的50名選手將參與線下試音和試鏡，篩選出15名進入總決賽的選手。

總決賽定於7月26日。屆時，15名選手將進入演播室角逐終極擂台，最終的排名根據評委的打分和現場觀眾的投票結果決定。奪冠者，將獲得主辦方的贊助，前往香港參加「中年好聲音」第四季的正賽。

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