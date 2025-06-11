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聯成公所就人事糾紛澄清：支持中華民國

記者許君達／紐約報導
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美東聯成公所近日撤下了中華民國旗幟，改為美國國旗，引發僑社爭議。公所方面澄清，撤旗原因為內部人事糾紛，公所始終支持中華民國。(記者許君達／攝影)
美東聯成公所近日撤下了中華民國旗幟，改為美國國旗，引發僑社爭議。公所方面澄清，撤旗原因為內部人事糾紛，公所始終支持中華民國。(記者許君達／攝影)

美東聯成公所近日將公所大樓外懸掛的中華民國國旗撤下、改換為美國國旗，在曼哈頓華埠引發爭議。聯成公所10日召開全體會議，澄清撤旗事件源於公所與紐約中華公所之間的人事糾紛，待糾紛結束後，會重新掛出青天白日滿地紅旗。聯成公所主席梁漢本強調，公所方面始終認同並支持中華民國。

聯成公所的公告稱，由於糾紛難解，故決定從今年5月21日起，將懸掛在聯成公所的「傳統僑社旗幟」換成美國國旗。直到糾紛解決之日，「就是青天白日滿地紅旗幟飄揚之時」。

中華公所主席朱超然針對撤旗事件表示，聯成公所的這面旗幟自中華民國成立時就掛在大樓外，至今已超過100年，絕不能因為某些原因就隨意拿下來。他還介紹，聯成公所是由18個附屬僑團組成的，而取下旗幟不是兒戲，若真要取下，也必須經過議員大會或18僑團會議等正式程序。朱超然強調，即使只把這面旗幟臨時拿下來、不更換，都不能這樣操作。

亦有不願具名的會員表示不滿，「你對某人有意見，拿孫中山出什麼氣呢？」該受訪者還透露，對撤旗決定不滿的會員不少，但大家都不敢公開表態。

駐紐約台北經濟文化辦事處方面也表示，不便介入僑社內部人事爭議，但據了解，紐約僑社仍堅定支持中華民國。

中華民國 華埠 曼哈頓

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