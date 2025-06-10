華裔退伍軍人會 第81屆就職典禮 慶成立80周年

紐約華裔美國退伍軍人會舉行第81屆就職典禮，同時慶祝退伍軍人會成立80年。(記者曹馨元／攝影)

紐約華裔 美國退伍軍人會日前舉行第81屆就職典禮，同時慶祝退伍軍人會成立80年。華埠 選區市議員馬泰(Christopher Marte)、州參議員陳學理(Steve Chan)也送上表彰，感謝退伍軍人會為社區做出的貢獻。

剛卸任的前主席鄧燦業表示，他的父親曾參與第二次世界大戰(WWII)，他也很榮幸能成為第二代退伍軍人。鄧燦業指出，他在任內帶領了這個成立近百年的組織邁出現代化的一步，包括電子化郵件、信函，設立Wi-Fi，並更新暖氣系統及更換大門、監控系統等等。而在任期內，鄧燦業也帶著牧師四處訪問退伍軍人，為他們帶去致意與安慰，「無論是皇后區還是威斯特徹斯特，哪裡需要我們，我們都義不容辭」。

新上任的主席黃建中(左)曾在2016至2018年擔任過退伍軍人會主席，後又連任多年副主席，此為第二次當選主席。(記者曹馨元／攝影)

新上任的主席黃建中曾在2016至2018年擔任過退伍軍人會主席，後又連任多年副主席，此為第二次當選主席。他表示，退伍軍人會一直以來都在華人社區十分活躍，而他也希望能繼續為社區做出更多貢獻。

黃建中生於香港，八歲時移民至美國，在曼哈頓華埠長大，大學畢業後加入海軍，曾在多艘驅逐艦上服役、參與赴古巴 、越南等地的任務，退役後又長期保持海軍預備役身分，2004年加入紐約華裔美國退伍軍人會。

華裔美國退伍軍人會婦女會(圖)和子弟會也舉行了新一屆就職典禮。(記者曹馨元／攝影)

此外，華裔美國退伍軍人會婦女會和子弟會也舉行了新一屆就職典禮；多名僑社領袖、地方民代和駐紐約台北經濟文化辦事處代表等到場觀禮。值得一提的是，遠在舊金山的華裔美國退伍軍人支系也有15人前來參加。

除黃建中外，退伍軍人會其他獲選職員包括副主席陳波、黃柏聰、陳漢斌，幹事梅本立、助理幹事陳煥寧，中文書記朱炳榮、財政譚煥瑜、評議伍元天、會歷王咪咪，糾察Jon Klingenberg、余德志，核數謝國寶、余超俊，宗教主任伍沃欽，以及執行委員伍家明、張華南、關志文、方柏基、林慶福、羅明泰、李啓新、伍澄江、陳毓堂、龔耀宗、梅若松。