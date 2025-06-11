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清掃布碌崙8大道活動 50華童周日分工合作認真清理

記者胡聲橋╱紐約報導
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兒童正在清掃8大道。(繁榮布碌崙協會提供)
兒童正在清掃8大道。(繁榮布碌崙協會提供)

由市議員莊文怡、繁榮布碌崙(布魯克林)協會(BBA)和愛分享(Sharing Hearts)機構共同推出的清掃布碌崙8大道活動近日舉行，共有50名華裔孩以及家長參與了這次活動，用實際行動為改善8大道目前的衛生狀況做出了貢獻。

此次清掃活動，前來掃街的孩子們被分成三個小組，沿著布碌崙8大道清掃了50街至60街的商業路段。繁榮布碌崙協會為此次活動購買了清掃工具，孩子們領了工具後，穿上工作裝，按照分工認真清理了8大道的垃圾。用自己的雙手清理8大道，讓自己的家園變得更乾淨，孩子們都非常開心。

周日清掃8大道部分兒童與組織者合影。(繁榮布碌崙協會提供)
周日清掃8大道部分兒童與組織者合影。(繁榮布碌崙協會提供)

據繁榮布碌崙協會會長黃啟旺介紹，當天50名孩子分三組掃街。第一組沿著八大道從55街往60街清掃，另一組孩子從55街往50街清掃，第三組則在路對面清掃。黃啟旺表示，該清掃活動不在於有多少人參與，更重要的是從小培養孩子們的衛生責任和主人翁的精神，讓孩子們從小知道，自己的參與對社區的狀況與發展會產生影響。

據悉，該清掃八大道活動將於本月15日和22日(周日)再舉行兩場清掃8大道的活動，歡迎更多孩子參與。有意者可提前致電報名，家長可聯繫黃啟旺，電話(917)254-3528，或致電Melody，電話(917)864-9046。

市議員莊文怡呼籲更多孩子加入周日清掃8大道行列，還社區整潔，為社區創造一個更明亮、更健康的環境。

8大道 布碌崙 華裔

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