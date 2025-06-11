「孝情三代同堂表揚大會」 12個家庭獲肯定

「孝情三代同堂家庭表揚大會」在曼哈頓華埠舉行。(記者許君達╱攝影)

由美國全球和平華人 聯合會主辦的「孝情三代同堂家庭表揚大會」日前在曼哈頓華埠 舉行，來自紐約華社的12個家庭因在代際間踐行孝道而獲獎。

華人會會長楊淑如(Amy Yang)表示，孝是維繫家庭最有力的紐帶。就像北美帝王蝶，每年往返遷徙數千哩，即使日常棲息地食物豐富，也要定期回到千哩之外的故鄉，這與離家遠行的子女對父母的眷戀一樣。

獲獎者陳作舟介紹，他的父親早年曾為海軍艦長，在海難中為救助乘員而不幸遇難，他此後與母親相依為命，母親的慈愛對他的影響頗深，促使他也將畢生的心力用在服務華人社區的事業上。獲獎者黃華清介紹，他早年獨身赴美闖蕩，但即使在最拮据的時候，也會定期向家中寄送財物，以盡孝心。

紐約東華協會主席于金山表示，三代同堂是華人傳統珍惜的家庭模式，也是華人期盼的家庭典型。近代以來，華人祖居地戰亂頻繁、動盪不安，對很多人來說，三代同堂成為可望不可及的奢求；而在美國，雖社會安定繁榮，但文化上流行小家庭，因而，三代同堂的在美華人家庭便更顯珍貴。

市議員馬泰(Christopher Marte)表示，如今科技發達，每個人與父母和兄弟姐妹之間的聯繫卻遠不如以往緊密，而像華人家庭這種以孝為紐帶，聚族而居的結構，是和諧社區的最穩固根基。

在大會現場，參加者集體飲「同心茶」，發誓捍衛傳統家庭價值、提倡並踐行孝情文化。亦有華人文藝團體奉上歌舞表演。參加大會的還包括華人會國際會長黃燁周、紐約詩畫琴棋會會長梅振才、慈濟基金會執行長蘇煜升和人力中文學校校長石蔚靜等嘉賓。