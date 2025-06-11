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福安康寧同樂日17日華埠登場 提供醫療、社福信息

記者劉梓祁╱紐約報導
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紐約長老會下城醫院「福安康寧同樂日」，將在17日於華埠紐約中華公所舉辦。(記者劉梓祁╱攝影)
紐約長老會下城醫院「福安康寧同樂日」，將在17日於華埠紐約中華公所舉辦。(記者劉梓祁╱攝影)

由紐約長老會下城醫院(NYP Lower Manhattan Hospital)舉辦的「福安康寧同樂日」活動，將於17日在曼哈頓華埠的紐約中華公所舉辦，活動當日將有健康講座，以及約數十個機構設置攤位，為民眾提供各種不同的健康、醫療福利保險和社會福利資訊。

長老會下城醫院醫務關係總監黎翠文表示，今年活動邁入第14屆，同時「福安康寧」華人社區保健計畫也邁入第31個年頭，從最初在華埠的衣廠內進行健康檢查，到如今為超過20萬人提供醫療服務，該活動旨在為社區民眾提高健康知識，鼓勵民眾踴躍參加。

黎翠文還說，本次活動目的是為社區提供有關預防、治療和疾病管理、社會服務福利、等方面的健康相關信息，僅限於150人，每個參加者都會有一張抽獎券，地點為華埠勿街(Mott St.)62號的中華公所大禮堂，時間為上午10時至下午1時。

活動當天，隸屬長老會醫院系統的格瑞斯廣場醫院(Gracie Square Hospital)亞裔精神醫學計畫將舉講座，以識別精神疾病並應對相關需求；同時，威爾康奈爾醫學中心(Weill Cornell Medical Center)的燒傷科會提供有關燒傷管理、復健和預防的知識。

據介紹，長老會下城醫院每年為約100萬居民、工人和遊客提供服務，並提供國語和粵語等多語種翻譯服務。「福安康寧」華人社區保健計畫基金會副主席黃陳潔賢說，在過去數十年從未改變將醫療保健和專業人員帶入華人社區的目標，並致力解決語言和文化等障礙，未來也將持續不斷支持亞裔社區。

同時到場的還有中華公所主席朱超然、格瑞斯廣場醫院亞裔精神醫學計畫委員會主席鄭端欣和紐約養生太極氣功聯誼會創辦人曾順才等人。

華埠 亞裔 華人

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