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涉組織性交易與藏槍 華男判刑一年

記者尤昱程／紐約報導
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張男出庭時全程低頭聆聽翻譯內容。(記者尤昱程／攝影)
張男出庭時全程低頭聆聽翻譯內容。(記者尤昱程／攝影)

29歲華裔男子張景超(Jingchao Zhang，音譯)涉嫌在皇后區法拉盛一處民宅內，強迫華人女子從事性交易並藏有槍枝，9日於皇后區刑事法院因違反原先的緩刑條件，被法官裁定罪名成立，當庭判處一年徒刑。

根據法庭紀錄，張男於1月13日曾就「四級營利性交易」罪名認罪，獲判緩刑處分。然而，僅隔不到一個月，檢方指出他於1月31日在同一地點再次被捕，當時警方進行臥底行動，發現該地仍涉嫌進行性交易行為，張男不僅涉入組織性交易行為，且在其臥室內還發現一把槍枝。張男並被控觸犯「二級非法持有武器罪」。

檢方進一步指出，張男在去年6月即曾因該地發生疑似搶案而接受警方問訊，當時，他向警方謊報出生日期，試圖隱瞞其身上有其他未結案件，且當時身處案發現場。這些紀錄顯示，張男屢次涉及同一地點的非法行為。

在9日的聽證中，檢方表示，臥底警員於1月31日接觸張男後被引導進入該民宅，並於二樓與共犯接觸時，被提供可從多名女子中選擇進行性交易的服務。警方也在一樓臥室發現槍械，並目睹張男嘗試丟棄鑰匙，而該鑰匙經查證為該住所的大門鑰匙。另有一名受害女子向警方表示，張男曾威脅，如若不配合將面臨「家中有槍」的恐嚇，成為檢方指控其涉嫌人口販運(sex trafficking)的關鍵證詞之一。

儘管張男律師否認所有指控，並稱該把槍非其所有、另有一名保全曾從屋內逃跑，槍枝或為該保全擁有，並質疑檢方尚未提供完整證據，但法官最終以「證據優勢」(preponderance of the evidence)標準，裁定張男違反緩刑條件，並判處一年(364天)刑期。

除違反緩刑判決外，張男另有兩項案件仍待審理，包括性交易與持槍案件，目前皆定於8月19日(周二)再次開庭。其中一起案件涉及性交易罪名，另一則為非法持槍相關指控，若罪成，他將面臨最高25年刑期。

皇后區 法拉盛 華人

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