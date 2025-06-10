布碌崙市中心色狼出沒 一天做案兩起 警通緝
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在位於布碌崙(布魯克林)市中心的布碌崙區政廳和紐約聯邦東區法院附近，數日前出現一名色狼，在一天之內作案兩起，強行觸摸兩名女性。警方於9日公布了嫌疑人的照片，予以通緝。警方希望知情者及時提供線索，早日將嫌疑人捉拿歸案。
這兩起騷擾案都發生在轄區為布碌崙市中心的市警84分區轄區。根據紀錄，6日清晨大約5時30分，在博厄姆廣場(Boerum Place)14號前，一名身分不明的男子靠近一名26歲的女性受害者，該男子抓住這名女子的臀部，並多次用身體前部壓在女子身上。色狼作案後徒步沿著亞當街向北逃離現場。這起事件沒有人員受傷的報告。
半個小時多以後，這名嫌疑人出現在卡德曼廣場西街286號前，他從後面接近一名31歲的女性受害者，該男子抓住這名女子的腰部，把身體前部壓在這名女子身上，隔著衣服數次用胯部壓這名女子的臀部。色狼作案後沿克林頓街(Clinton Street)徒步向南逃離現場。受害女子右膝蓋受輕傷，但未因本次事件住院接受治療。
根據警方的描述，這名嫌犯最後一次出現時身穿棕色運動褲和棕色連帽運動衫。
警方呼籲民眾看到與照片和視頻中特徵類似的人，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在X平台上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。
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