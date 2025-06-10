我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

習近平帶女兒陪同出席外交活動 習明澤未來角色受關注

川普動員兵力 洛杉磯市長：聯邦政府在做接管地方權力的實驗

川普旅行禁令生效 移民團體集會抗議

記者許君達／紐約報導
川普針對19國的旅行禁令生效，紐約移民團體和民代集會抗議。(移民聯盟提供)
川普針對19國的旅行禁令生效，紐約移民團體和民代集會抗議。(移民聯盟提供)

川普政府針對總共19國的旅行禁令9日起生效，這意味著禁令目標國公民將無法獲得美國簽證及入境美國。紐約移民聯盟(NYIC)當日在曼哈頓富利廣場(Foley Square)舉行集會，抗議該禁令。

總統川普4日簽署最新版旅行禁令，並規定自9日起開始實行。禁令分為兩部分，「完全旅行禁令」(Full Travel Ban)名單包括阿富汗、緬甸、剛果民主共和國、海地、伊朗、葉門等12國，這些國家的公民幾乎被禁止獲得任何類型的美國簽證；此外還有七國名列「部分旅行禁令」(Partial Travel Ban)，包括古巴、寮國、委內瑞拉等，這些國家公民將被禁止獲得商務、旅行、探親等非移民類簽證。禁令範圍不包括持有上述國家護照，但已在美國境內合法居住的綠卡持有人、庇護申請者等人群，參加2026年世界盃足球賽和2028年洛杉磯奧運會的運動員亦不受禁令約束。

旅行禁令所針對的國家主要位於非洲和亞洲，其中過半為穆斯林國家。紐約移民聯盟主席阿瓦德(Murad Awawdeh)表示，僅憑國籍和宗教信仰來針對某些人群是「不美國」的，是對自由、正義和人人平等的美國核心價值的攻擊。

參加集會的市議員阿維萊斯(Alexa Avilés)表示，紐約對各族裔移民張開懷抱，不歡迎種族主義和政治暴力。市公益維護人威廉姆斯(Jumaane Williams)則指責川普政府在移民政策上不加掩飾的種族歧視，「如果你是南非白人，你可以享受一切快速通道。如果你來自亞洲或非洲，你就是『國安威脅』。」

在東亞地區，受到旅行禁令波及的國家包括緬甸和寮國。紐約緬甸華僑聯誼會主席蘇煥光表示，由於禁令剛剛生效，目前尚未得到會員親屬受到禁令影響的消息，但由於緬甸國內局勢動盪，「還是希望禁令早點結束」。

紐約穆斯林人權活動人士馬聚介紹，川普第一任期上任伊始，便簽署了針對多個穆斯林國家的旅行禁令，雖然很快便被法院叫停，但還是導致很多他認識的人赴美行程突然受阻，其中還包括聯合國的工作人員。他認為，這種明顯帶有歧視性的旅行禁令之所以會捲土重來，根本原因在於川普政府的目的根本不是國家安全，而是操弄「狗哨政治」，煽動仇外情緒。

馬聚表示，作為穆斯林，幾十年來經歷過太多的偏見、歧視和仇恨，已見怪不怪。而這次的旅行禁令又把別的族裔拉了進來，令他擔憂，亞裔成為下一個目標，或許只是時間問題。

川普 移民 緬甸

上一則

涉組織性交易與藏槍 華男判刑一年

下一則

紐約市租客無須付高額仲介費 改由房東負擔 11日生效
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

2028總統選戰提前開打？川普掃眼中釘 紐森受考驗

2028總統選戰提前開打？川普掃眼中釘 紐森受考驗
美中貿易談判／川普稱中國不好對付 美願放寬部分出口管制

美中貿易談判／川普稱中國不好對付 美願放寬部分出口管制
不理加州的不出兵請求 川普政府派700名陸戰隊至洛杉磯

不理加州的不出兵請求 川普政府派700名陸戰隊至洛杉磯
川普大殺四方 美國世紀岌岌可危？學者：美恐失領導地位

川普大殺四方 美國世紀岌岌可危？學者：美恐失領導地位

熱門新聞

位於東村的川菜館「川山甲」（Sichuan Mountain House）更擠進前十大，成為唯一入選該名次段的中餐廳。從左至右：麻婆豆腐、青一色毛血旺、魚香肉絲。(記者范航瑜／攝影)

紐約百大餐廳榜7中餐上榜 這家川菜館擠進前十

2025-06-04 19:41
長島納蘇郡一對華裔夫婦自3月30日從其價值近400萬元的住宅中失蹤以來已逾兩個月，目前聯邦調查局(FBI)已介入調查此案。(納蘇郡警局)

長島華裔夫婦豪宅失蹤 2子女在家 FBI介入調查

2025-06-06 21:20
白熊水餃店位於40路與王子街交界處，是一家不起眼的街角小店。(記者高雲兒╱攝影)

紐時百大餐廳「白熊水餃店」3度入選 招牌菜是紅油餛飩

2025-06-07 20:51
白石鎮一帶靜謐，大多為住宅區。(取自Google街景)

紐約白石鎮遭匪持槍入室搶劫 亞裔一家五口被綁地下室

2025-06-09 19:53
全美約有150萬名國際學生持F-1或M-1簽證居留，紐約大學(NYU)國際學生居全美各大學之冠。圖為紐約大學畢業生參加在洋基球場舉行的畢業典禮。 (路透)

全美150萬國際生 紐約大學最多 哥大第3

2025-06-05 15:36
32大道與法靈頓街(Farrington Street)交界處一輛車的擋風玻璃遭子彈擊中，當場碎裂。(記者高雲兒╱攝影)

10嫌清晨闖紐約華人修車廠竊豪車 警匪追逐像電影 2落網

2025-06-06 14:55

超人氣

更多 >
這9款車建議可買二手車「耐開又保值」 最高省40%

這9款車建議可買二手車「耐開又保值」 最高省40%
眼角瘀青原來是他揍的？馬斯克與貝森特白宮鬥毆 川普批太過分了

眼角瘀青原來是他揍的？馬斯克與貝森特白宮鬥毆 川普批太過分了
直擊╱洛杉磯示威 火光、殘骸、爆裂聲 深夜仍戒嚴

直擊╱洛杉磯示威 火光、殘骸、爆裂聲 深夜仍戒嚴
紐約白石鎮遭匪持槍入室搶劫 亞裔一家五口被綁地下室

紐約白石鎮遭匪持槍入室搶劫 亞裔一家五口被綁地下室
抹茶竟然比普通綠茶更「提神」？真相大揭密

抹茶竟然比普通綠茶更「提神」？真相大揭密