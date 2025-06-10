川普旅行禁令生效 移民團體集會抗議

川普針對19國的旅行禁令生效，紐約移民團體和民代集會抗議。(移民聯盟提供)

川普 政府針對總共19國的旅行禁令9日起生效，這意味著禁令目標國公民將無法獲得美國簽證及入境美國。紐約移民 聯盟(NYIC)當日在曼哈頓富利廣場(Foley Square)舉行集會，抗議該禁令。

總統川普4日簽署最新版旅行禁令，並規定自9日起開始實行。禁令分為兩部分，「完全旅行禁令」(Full Travel Ban)名單包括阿富汗、緬甸 、剛果民主共和國、海地、伊朗、葉門等12國，這些國家的公民幾乎被禁止獲得任何類型的美國簽證；此外還有七國名列「部分旅行禁令」(Partial Travel Ban)，包括古巴、寮國、委內瑞拉等，這些國家公民將被禁止獲得商務、旅行、探親等非移民類簽證。禁令範圍不包括持有上述國家護照，但已在美國境內合法居住的綠卡持有人、庇護申請者等人群，參加2026年世界盃足球賽和2028年洛杉磯奧運會的運動員亦不受禁令約束。

旅行禁令所針對的國家主要位於非洲和亞洲，其中過半為穆斯林國家。紐約移民聯盟主席阿瓦德(Murad Awawdeh)表示，僅憑國籍和宗教信仰來針對某些人群是「不美國」的，是對自由、正義和人人平等的美國核心價值的攻擊。

參加集會的市議員阿維萊斯(Alexa Avilés)表示，紐約對各族裔移民張開懷抱，不歡迎種族主義和政治暴力。市公益維護人威廉姆斯(Jumaane Williams)則指責川普政府在移民政策上不加掩飾的種族歧視，「如果你是南非白人，你可以享受一切快速通道。如果你來自亞洲或非洲，你就是『國安威脅』。」

在東亞地區，受到旅行禁令波及的國家包括緬甸和寮國。紐約緬甸華僑聯誼會主席蘇煥光表示，由於禁令剛剛生效，目前尚未得到會員親屬受到禁令影響的消息，但由於緬甸國內局勢動盪，「還是希望禁令早點結束」。

紐約穆斯林人權活動人士馬聚介紹，川普第一任期上任伊始，便簽署了針對多個穆斯林國家的旅行禁令，雖然很快便被法院叫停，但還是導致很多他認識的人赴美行程突然受阻，其中還包括聯合國的工作人員。他認為，這種明顯帶有歧視性的旅行禁令之所以會捲土重來，根本原因在於川普政府的目的根本不是國家安全，而是操弄「狗哨政治」，煽動仇外情緒。

馬聚表示，作為穆斯林，幾十年來經歷過太多的偏見、歧視和仇恨，已見怪不怪。而這次的旅行禁令又把別的族裔拉了進來，令他擔憂，亞裔成為下一個目標，或許只是時間問題。