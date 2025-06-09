兩男遭綁架搶劫 愛犬被入室偷走

嫌犯示意向受害人握手，隨後將他強行拖上車行搶。(市警提供)

長島市 一棟新落成豪宅外日前接連發生綁架搶劫案，兩名男子遭綁持勒索，其中一人住家更遭闖入，兩隻法鬥愛犬被偷走。目前警方正追緝在逃嫌犯，失主懇請民眾協助找回狗狗。

根據市警報告，案件發生於6月1日下午長島市一棟新落成的豪華住宅外。根據警方與目擊者說法，兩名受害人為鄰居兼好友，當時分別遭到不明男子誘騙至車內並遭綁架、搶劫。

根據現場監視器畫面，第一名受害人為一名27歲男子，影片顯示他與一名嫌犯握手後，被引導至一輛白色汽車後方，接著被帶上車。第二名受害人事後表示，第一名男子被拉上車後，雙手遭塑膠束帶綑綁，身上800元現金與手機也被搶走。

第二名受害人指出，他隨後陸續收到第一名受害人的訊息，起初未起疑，因為兩人本是熟識好友，但事後懷疑是嫌犯冒用朋友手機，誘騙自己前往現場。

他依照訊息內容抵達後，遭遇同一批嫌犯，亦被強行帶上車並綁住雙手。他表示曾與嫌犯搏鬥，最終成功掙脫逃脫，但隨身的手機與公寓鑰匙已被搶走。

警方表示，嫌犯隨後持鑰匙闖入第二名受害人位於長島市的住處，竊走兩隻法鬥，以及屋內名牌服飾與鞋履。

警方指出，第一名嫌犯年約20至25歲，身高約5呎8吋、體重約180磅；第二名嫌犯年約25至30歲，身高約6呎、體重約220磅。目前案件仍在調查中。

警方呼籲民眾看到與照片和視頻中特徵類似的人，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在X平台上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。