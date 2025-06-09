改善延誤 紐瓦克機場全年限航

聯邦航空管理局(FAA)近日宣布，將於2025年整年對紐瓦克實施限航。(記者許君達╱攝影)

今年春季以來，位於新澤西州 的紐瓦克自由國際機場(Newark Liberty International Airport)持續發生因航班大亂而引發的班機延誤等問題；聯邦航空管理局(FAA)近日宣布，將於2025年整年對紐瓦克實施限航。

根據FAA發布的命令，自本月16日至10月25日，紐瓦克每小時的起降班次將各限於34架次；而因跑道施工，在9月1日至12月31日的周末時段，航班上限將進一步下調至每小時28架次。

雖然部分跑道修繕已提前於近日完工，但當局表示，在暑期旅遊旺季過後將恢復周末施工，施工時間訂為每周五晚間11時至周日清晨5時。

此次班次限縮，是針對過去數月來紐瓦克機場航班延誤與取消情況惡化所作出的應對措施。自4月末起，因空中交通管制員長期短缺、技術故障與長達近兩個月的跑道關閉，導致數千航班受到波及；FAA也曾在上月緊急實施限航以緩解壅塞。

而新一輪限航措施可能衝擊年底旅遊季，包括感恩節與聖誕節 出行。根據港務局(Port Authority)數據，紐瓦克為全美最繁忙的航空樞紐之一，去年旅客人次接近4900萬，創下區域內節假日出行人數新高。而紐約市觀光與會展局(New York City Tourism+Conventions)預測，受川普移民政策影響，今年將比去年少200萬名外國訪客。

航空分析師拉賓諾維茨(Jason Rabinowitz)表示，此次限航限制，應是FAA原本就該預先規畫的方案，「現在等於是事後補救」。

聯邦交通部與FAA表示，目前正加速升級老舊空中交通控制技術，以避免類似的混亂再現。今年4月至5月間，負責紐瓦克航班進出調度的費城 航空交通中心曾三度發生系統當機，導致無法即時追蹤進出機場的航班，甚至一度下達停飛令；其後有六名塔台人員因壓力過大而請假休養。