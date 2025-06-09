假抽獎真賭博 26家線上博彩觸犯州法被關停

州檢察長詹樂霞(Letitia James)近日宣布，26個在紐約州 違法運營的在線博彩平台已被關停。這些平台涉嫌向玩家提供諸如老虎機等賭博服務，但使用虛擬代幣交易，並將這些遊戲包裝為「抽獎」(sweepstakes)活動以規避博彩法規監管。

檢察長辦公室介紹，這些涉嫌違法的平台向玩家出售一種虛擬的「抽獎幣」，玩家使用這些「抽獎幣」，可在平台上玩老虎機、二十一點以及體育博彩等項目，與傳統賭場體驗無異。而玩家手中的「抽獎幣」，亦可兌換回現金或獎品，比如亞馬遜 禮品卡等。

根據紐約州法，只要虛擬代幣可與現實貨幣 或有價商品自由兌換，即構成賭博行為。檢察長辦公室在今年3月向26家涉嫌存在這類違法規避監管行為的平台業者發出命令，要求其停止在紐約州的經營。截至發稿時，所有接到命令的平台均已停止了紐約的業務。

詹樂霞表示，「抽獎賭場」不受州行政當局的審查和相應的監管，玩家無法了解在線賭場遊戲是否遭到了操控、是否能如約支付賭資，令參與者的財務面臨極大風險，她建議有需求的人前往合法賭場消費。

州參議員阿達博(Joseph P. Addabbo, Jr.)表示，不受監管的賭博平台對於未成年人和身分盜竊的保護無法得到保證。州眾議會賽馬與博彩常設委員會主席沃納(Carrie Woerner)則表示，這種參與門檻極低又缺乏監管的所謂「抽獎遊戲」，有可能導致青少年陷入賭博成癮的深淵。

檢察長辦公室還提示，陷入賭博成癮困境的居民，可在州成癮服務和支持辦公室(Office of Addiction Services and Support)尋求幫助，網址https://oasas.ny.gov/gambling；或撥打24小時支持熱線(877)846-7369。