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市議員參選人葉凌霞協助 日落公園錘殺案受害者找到住房

記者胡聲橋／紐約報導
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劉景洪(左)感謝葉凌霞(右)為他和孩子找住處。(記者胡聲橋／攝影)
劉景洪(左)感謝葉凌霞(右)為他和孩子找住處。(記者胡聲橋／攝影)

布碌崙(布魯克林)2023年日落公園租客錘殺案發生後，死者趙招招的老公劉景洪一直負責照料頭部和臉部受傷的兩名兒女。劉景洪和孩子一開始住在社區幫助安置的臨時住處。2025年，在38區市議員參選人葉凌霞的幫助下，劉景洪和兒女終於住進了一處相對穩定的住處。葉凌霞和劉景洪及兩個孩子8日在日落公園舉行記者會介紹此事。

劉景洪首先介紹了兩個孩子的近況。他說，兒子現在六歲，上小學一年級。2023年頭部受傷後，做了顱骨移植手術，目前恢復情況不錯，等著顱骨逐漸愈合；女兒現在五歲，上幼兒園，2023年頭部和臉部受傷，直到現在還能看到女孩臉上的傷疤。劉景洪說，他一直帶兩個孩子定期看醫生和心理醫生。直到現在，兩個孩子還時不時說有頭疼和頭昏的症狀。劉景洪說，為了兩個孩子的健康和幸福，他現在不上班，全職照顧這兩個孩子，給予兩個孩子最精心的照顧。

葉凌霞介紹，日落公園錘殺案發生後，劉景洪和孩子住進了一處短期出租房，劉景洪後來一直試圖尋找一處相當穩定的住處。葉凌霞說，日落公園錘殺案發生後，她一直和社區一道，為劉景洪和孩子提供力所能及的幫助，包括為Gofundme撰寫文案。從去年底開始，葉凌霞又開始幫助他們尋找住處。

葉凌霞說，因為劉景洪和兩個孩子是大案受害者，所以從布碌崙檢察官辦公室拿到session 8住房補助的許可並不是一件難事，難的是在日落公園找到願意接受session 8住房補助的房東。接受session 8住房補助的出租房要接受政府的檢查，比較麻煩。經過多方尋找和努力，也經歷過不願意接受住房補貼的房東，葉凌霞終於在今年2月為劉景洪一家找到了一處比較像樣的住處。2月底，劉景洪拿到了新居的鑰匙。劉景洪說，他對新住處非常滿意，因為住房得到改善，他和孩子的心情都有很大好轉，這對孩子康復很有幫助。他要感謝葉凌霞提供的幫助。

日落公園 布碌崙 布魯克林

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