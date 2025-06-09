孟昭文質詢商務部長 關稅重擊亞裔小商家

孟昭文表示，她將持續透過預算審查與國會發言，關注亞裔與移民社區的經濟處境，並爭取公平的經濟政策與執行標準。(孟昭文辦公室提供)

國會眾議員孟昭文 日前在國會聽證會上質詢商務部 長盧特尼克(Howard Lutnick)，指出川普政府重啟關稅 措施，導致多項亞洲進口食品價格上漲，對亞裔小商家造成嚴重衝擊。她要求政府說明具體降價時間與紓困計畫，但未獲明確答覆。

該場聽證會由眾院「商務、司法與科學小組委員會」舉行，負責審查商務部年度預算案。孟昭文為該小組首席民主黨議員，她在會上表示，近來接獲選區內多位小商業者反映，包括99大華、H Mart等超市與多家餐廳，都面臨成本上升壓力。

她說，許多商品如印度香米、牛蒡根與各式醬料等，大多仰賴進口，關稅提高後價格上漲，商家無法自行吸收，也不敢貿然調價，擔心流失顧客，「這些店家剛從疫情中勉強生存下來，現在又面臨另一波挑戰。」

孟昭文表示，這些經營者詢問價格何時能回穩，要求政府提出具體時間表與解決方案。她說，「漲價多出現在川普重新上任後，這些變化發生得很快，基層民眾無所適從，我們作為民代，也需要具體答案。」

盧特尼克回應時表示，價格會「最終回落」，但未提出時間、政策工具或執行規畫。孟昭文認為這樣的回應無法讓小商家與消費者安心。

聽證會後，孟昭文發表書面聲明指出，關稅政策自實施以來，亞裔商家經營成本持續上升，不僅壓縮利潤，也使部分業者考慮裁員或縮減營運規模。「這些店家多為家庭經營，本就資源有限，如今面臨的困境更為嚴重。」

她表示，商務部未能提供清楚回應，「令人失望，也無法接受」，並將持續施壓行政部門，爭取政策調整與實質援助。

根據國會紀錄，川普政府上任後陸續恢復多項對中國與其他地區的關稅，涵蓋食品、原料與製成品。雖有部分官員稱影響屬短期現象，但多項進口商品價格已明顯上升，尤以華人超市、餐飲與零售業者感受最深。