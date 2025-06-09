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小型學校激增 未來市長面臨關校與經費兩難

記者曹馨元╱紐約報導
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紐約市正產生愈來愈多的「小型學校」，而下一屆市長面臨著是否要以高成本維持運營這些小型學校的問題。(圖片來自美聯社)
紐約市正產生愈來愈多的「小型學校」，而下一屆市長面臨著是否要以高成本維持運營這些小型學校的問題。(圖片來自美聯社)

因新冠疫情期間紐約公立學校入學人數大幅下降，紐約市正產生愈來愈多的「小型學校」，而下一屆市長面臨著是否要以高成本維持運營這些小型學校的問題。民調領先的參選人葛謨(Andrew Cuomo)、曼達尼(Zohran Mamdani)主張將這些小學校合並，斯靜格(Scott Stringer)則認為，小型學校有服務弱勢群體的價值。

根據最新統計，上學年全市有近200所學校學生人數不足200人，較2016年時幾乎翻倍成長；而因撥款制度為按學生人數分配，這些規模較小的學校不僅營運成本高，還難以提供完整的課程與課後活動，讓市府陷入是否應持續支援或著手整並、關校的兩難。

與此同時，市學校建設局(School Construction Authority)預測，未來十年，學生人數將再減少逾20萬人，約占目前總數的四分之一，使得此議題愈加迫切。

前州長葛謨表示，面對生源銳減，若小型學校難以提供進階課程、專業師資與課外活動，應考慮合並；但他也強調，所有決策必須與家長、教職員與民選官員充分協商，「學校不只是建築，更是社區的一部分」。

曼達尼也對此問題持相似意見，認為應優先考慮小班制(Class Size law)，視情況考慮對人滿為患或人數過少的學校進行限招或整並；他也承諾，會透過全面審核教育預算與資源使用效率，以盤點閒置校舍、善用空間的方式，落實小班計畫。

而市議長歐德思(Adrienne Adams)則指出，自己過去正因親歷學校關閉之苦而投身公職，因此傾向保留小型學校。同樣，前市主計長斯靜格(Scott Stringer)也認為，不應為平衡預算而倉促關校；並指出，小型學校雖然成本高，但常服務弱勢群體，提供學生被重視的學習環境。

現任市長亞當斯(Eric Adams)雖不將參與初選，但仍是相關政策的重要推動者；在其任內，市府已加快學校合並步伐，並已著手關閉三所學校，以回應生源下降與資源重分配的挑戰。

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