布碌崙38選區市議員候選人辯論 聚焦綠能社區

本月24日將迎來紐約市議員初選，第38選區現任阿維萊斯(Alexa Avilés)與挑戰者葉凌霞(Ling Ye)在近日的辯論，針對土地使用、工業城開發、綠能社區等議題展開激烈交鋒。(記者馬璿／攝影)

本月24日將迎來紐約市議員初選，第38選區現任阿維萊斯(Alexa Avilés)與挑戰者葉凌霞(Ling Ye)近日舉行辯論，針對土地使用、工業城開發、綠能 社區等議題展開激烈交鋒，其中備受關注的「GRID 2.0計畫」也成為辯論焦點之一。

辯論由日落公園 社區組織「UPROSE」舉辦，於永援聖母聖殿(Our Lady of Perpetual Help)進行，席間約有70至80位觀眾參與。

葉凌霞主張，自己將以「實用」為政策導向，認為市府擁有超過千億預算，但社區所獲得的卻遠遠不足，不夠安全、街道髒亂、公共建設拖延，更缺乏施政透明度，她欲藉實際方案解決民眾的困境。

阿維萊斯則是強調其將經濟、種族與氣候正義作為施政核心，並透過立法與監督，實際改善社區環境與資源分配。她表示，自己具備完整政策執行與協商經驗，能從預算談判、社區法案制定各層面參與，並曾在任內加強監管大型企業的污染與排放。

在土地使用與開發議題上，葉凌霞強調許多居民仍擠在高壓居住環境，迫切需新住房與就業機會，她承諾為社區爭取更多建設與投資。

阿維萊斯則強調，其任內已推動多項重畫區與可負擔住房建案，並完成先前被擱置的開發案。她指出市議員的角色不只是倡議，而是需要具備實際協商與政策落地的能力，認為對手缺乏具體政績與協商經驗。

對話大量聚焦工業城濱水區未來發展，雙方對綠能轉型的「GRID 2.0」計畫表現出不同立場。該計畫歷經12年策畫，提出七大願景，包括保存工業地、建立綠色就業鏈、推動環境正義等。

阿維萊斯表示，她正與市府合作推動立法實現計畫，她批評市府缺乏監管企業，導致承諾的2萬個工作機會未兌現。

葉則坦言對該計畫不甚熟悉，但強調若當選，會以社區最大利益為優先，善用協商手段爭取實質投資。她也質疑該案多年缺乏有效外展，指出「學校裡一半的學生都沒聽過」，反映出執行與溝通上的斷層。

雙方雖對市民參與有類似願景，但葉凌霞著重增加有語言隔閡民眾的參與程度，而阿維萊斯則表應加強監督市府並讓執政單位聽見民眾心聲。

在選舉誠信與資金來源問題，兩位皆承諾不接受房地產開發商捐款，並表示支持社區土地信託與市有地開發案中引入公眾評分與意見機制。

然而，阿維萊斯指出葉凌霞疑接受開發商競選資金，懷疑其是否能打造可負擔社區而非向其低頭，另指出葉政績多為觀察非主導，質疑其過於誇大。葉凌霞駁斥其說法，表示資金皆來自民眾獨立款項，且己有10年公共服務經驗，認為旁觀失敗協商也是重要學習。

雙方雖在多項議題上有著相同共識，但針對施政與協商經驗上仍有激烈交鋒。與會者Marion表示，這是她初次參與兩人的辯論，她認為阿維萊斯施政經驗較豐富，也清楚表達論點；而葉凌霞雖然經驗較少，但面對不熟悉議題時能夠巧妙地把場面轉化感性激勵，鼓舞她的支持者，讓她印象深刻。