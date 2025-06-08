大紐約區華人教育基金會 免費大學申請報名延期

為助華人學子獲得高等教育並減輕經濟壓力，大紐約區華人教育基金會(Greater NY Chinese Dollars for Scholars)將開放2025年度獎學金申請。申請截止日延長至7月9日。(取自大紐約區華人教育基金會官網)

為幫助華人 學子在大學申請季獲得更好的成果，大紐約區華人教育基金會(Greater NY Chinese Dollars for Scholars)推出的免費大學申請計畫(College Prep Program)將延長報名截止日至7月9日(周三)；基金會鼓勵學生盡早申請，以免名額滿員。

該計畫面向即將升上12年級的高年生開放，將於6月起，陪伴學生至12月的申請季。通過參與每月舉辦研討會、工作坊和開放問答時間，學生可以更熟悉大學招生流程，對於申請更有把握，並為即將到來的大學生涯做好準備。計畫內的課程將為學生提供有關招生策略、論文寫作、建立目標大學名單、面試準備等方面的實用技能和知識，學生也可獲得各環節的個性化指導。

根據計畫要求，於2025年秋季開始12年級的華裔學子可以參與申請；同時，學生需要居住在紐約州、新澤西州 或康州，平均分數達到4.0分制中的3.5分以上，並有良好的自我驅動力及責任感。除線上申請所要求的三篇簡短論文外，感興趣的學生也需要提供目前的高中成績單、履歷及SAT或ACT成績單。該計畫歡迎低收入 家庭的學生申請。

這一項目由大紐約區華人教育基金會的校友領導和開發，她曾在加州大學、康奈爾大學和紐約大學的招生部門工作，也曾是賓州大學的長期面試官；具有極為豐富的申請指導經驗。而大學申請計畫2025屆的學生也斬獲了包括哈佛大學、普林斯頓大學等頂尖名校的錄取通知。