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大紐約區華人教育基金會 免費大學申請報名延期

記者曹馨元╱紐約報導
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為助華人學子獲得高等教育並減輕經濟壓力，大紐約區華人教育基金會(Greater NY Chinese Dollars for Scholars)將開放2025年度獎學金申請。申請截止日延長至7月9日。(取自大紐約區華人教育基金會官網)
為助華人學子獲得高等教育並減輕經濟壓力，大紐約區華人教育基金會(Greater NY Chinese Dollars for Scholars)將開放2025年度獎學金申請。申請截止日延長至7月9日。(取自大紐約區華人教育基金會官網)

為幫助華人學子在大學申請季獲得更好的成果，大紐約區華人教育基金會(Greater NY Chinese Dollars for Scholars)推出的免費大學申請計畫(College Prep Program)將延長報名截止日至7月9日(周三)；基金會鼓勵學生盡早申請，以免名額滿員。

該計畫面向即將升上12年級的高年生開放，將於6月起，陪伴學生至12月的申請季。通過參與每月舉辦研討會、工作坊和開放問答時間，學生可以更熟悉大學招生流程，對於申請更有把握，並為即將到來的大學生涯做好準備。計畫內的課程將為學生提供有關招生策略、論文寫作、建立目標大學名單、面試準備等方面的實用技能和知識，學生也可獲得各環節的個性化指導。

根據計畫要求，於2025年秋季開始12年級的華裔學子可以參與申請；同時，學生需要居住在紐約州、新澤西州或康州，平均分數達到4.0分制中的3.5分以上，並有良好的自我驅動力及責任感。除線上申請所要求的三篇簡短論文外，感興趣的學生也需要提供目前的高中成績單、履歷及SAT或ACT成績單。該計畫歡迎低收入家庭的學生申請。

這一項目由大紐約區華人教育基金會的校友領導和開發，她曾在加州大學、康奈爾大學和紐約大學的招生部門工作，也曾是賓州大學的長期面試官；具有極為豐富的申請指導經驗。而大學申請計畫2025屆的學生也斬獲了包括哈佛大學、普林斯頓大學等頂尖名校的錄取通知。

該計畫現已開放申請，感興趣的學生可前往bit.ly/2025collegeprep報名，訪問官網bit.ly/chinesedollarsforscholars了解詳情，或致信[email protected]

大紐約區華人教育基金會推出的免費大學申請計畫將延長報名截止日至7月9日；基金會鼓...
大紐約區華人教育基金會推出的免費大學申請計畫將延長報名截止日至7月9日；基金會鼓勵學生盡早申請，以免名額滿員。(圖片由基金會提供)

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