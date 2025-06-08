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紐約動態影像博物館台灣VR特展 秀科技實力

記者高雲兒╱紐約報導
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台灣文化內容策進院於6日在紐約動態影像博物館舉辦「台灣VR產業論壇」。(記者高雲兒╱攝影)
台灣文化內容策進院於6日在紐約動態影像博物館舉辦「台灣VR產業論壇」。(記者高雲兒╱攝影)

台灣文化內容策進院於6日晚在紐約動態影像博物館(Museum of the Moving Image, MoMI)舉辦「台灣VR產業論壇」，邀集台灣原創VR作品創作者、國際策展人與相關產業人士，針對沉浸式內容的製作、發行、商務拓展等議題進行深度交流。論壇與目前正在博物館展出的台灣VR特展相呼應，展現台灣內容與科技融合的實力，並積極布局國際市場。

論壇由文化內容策進院主辦，邀請來自台灣與美國的業界代表參與，聚焦探討VR內容如何跨足國際展演平台、拓展商業合作模式，以及未來可能的跨國製作與技術合作機會。文策院表示，希望藉此機會加強台灣沉浸式內容在國際市場的能見度，並協助創作者建立商業生態與長期發展基礎。

本次論壇搭配展出中的VR特展「孤獨之門：來自台灣的虛擬實境體驗」(Portals of Solitude)，共展出四部台灣原創沉浸式作品，包括描繪白色恐怖歷史記憶的「無法離開的人」、以心理與性別認同為題的「朵拉2.0」、融合逐格動畫與台灣捏麵技藝的「病玫瑰」，以及結合布袋戲與幻想敘事的「八洞妖」。作品風格多元，技術表現成熟，獲得現場觀眾與業界人士一致肯定。

文化內容策進院指出，未來將持續推動沉浸式內容國際合作，協助更多台灣作品進入全球市場，並加強產業鏈整合，打造從內容創作、技術應用到商務發展的完整生態。

「孤獨之門：來自台灣的虛擬實境體驗」展覽展出至7月27日止，觀眾可於每周四至周日憑博物館門票現場登記體驗，展覽地點為紐約皇后區35大道36-01號。更多資訊可參閱博物館官網：www.movingimage.org。

文化內容策進院指出，未來將持續推動沉浸式內容國際合作，協助更多台灣作品進入全球市...
文化內容策進院指出，未來將持續推動沉浸式內容國際合作，協助更多台灣作品進入全球市場。(記者高雲兒╱攝影)

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