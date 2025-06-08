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MTA取消旅遊套票優惠 華人乘客知道時已結束…覺得失望

記者高雲兒╱紐約報導
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大都會運輸署(MTA)近日宣布，將取消長島鐵路(LIRR)所屬的「MTA旅遊套票計畫」(MTA Away)，不再提供前往長島海灘、酒莊、主題樂園等地的交通與門票組合優惠。(記者劉梓祁╱攝影)
大都會運輸署(MTA)近日宣布，將取消長島鐵路(LIRR)所屬的「MTA旅遊套票計畫」(MTA Away)，不再提供前往長島海灘、酒莊、主題樂園等地的交通與門票組合優惠。(記者劉梓祁╱攝影)

大都會運輸署(MTA)近日宣布，將取消長島鐵路(LIRR)所屬的「MTA旅遊套票計畫」(MTA Away)，不再提供前往長島海灘、酒莊、主題樂園等地的交通與門票組合優惠。此舉引發通勤者與觀光業者的不滿，也讓許多華人民眾感到錯愕與可惜。

「MTA旅遊套票計畫」整合火車票、接駁交通與景點入場門票，目的地涵蓋長灘(Long Beach)、火島(Fire Island)渡輪、Splish Splash水上樂園、紐約植物園與長島酒莊等地，部分內容還曾包含導覽行程，旨在給遠行的消費者提供優惠。

不過，MTA發言人斯蒂爾(David Steckel)近日在聲明中表示，該套票使用率偏低，且大多僅限使用紙本車票的乘客，因此決定取消。另據長島鐵路客服人員回應，計畫是「為配合售票系統升級而暫時中止」，但目前MTA網站上的所有優惠項目均已標示為「已過期」，未明確說明是否恢復。

長島鐵路通勤委員會主席布林曼(Gerard Bringmann)則表示，未獲得事先通知。他指出，MTA旅遊套票計畫在疫情後曾成功吸引乘客回流，許多人一開始因優惠而嘗試搭乘長島鐵路，「後來也成為穩定乘客，這本來是值得延續的策略」。

許多華人民眾聽聞計畫取消十分失望。家住傑克遜高地(Jackson Heights)的張先生表示，他每年夏天都會帶家人去長灘遊玩，今年原本也打算照例購買套票，卻發現頁面下架；「我一開始還以為只是沒更新，後來才知道整個計畫都沒了，覺得滿失望的」。

然而，更多華人民眾的反應是「根本不知道這個套票曾經存在」。住在法拉盛的黃小姐說：「從來沒看過廣告，也沒人提起。問題不是沒人要用，而是根本不知道可以用。」她說自己很愛去長島的沙灘，如果早知道一定會用。她語帶無奈表示：「這計畫如果當初宣傳得好，可能就不會被說成是『使用率太低』了。」

目前MTA正推動堵車費計畫，鼓勵民眾改用大眾運輸，並預計於年底前淘汰MetroCard、更新票務系統。然而本次取消旅遊套票計畫的決策過程缺乏提前公告與過渡措施，也讓不少使用者對MTA的透明度與溝通機制產生質疑。

長島鐵路 MTA 華人

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