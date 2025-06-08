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東河一天發現三屍 戲水失蹤一周少女遺體尋獲

記者馬璿╱紐約報導
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紐約市警方於7日表示，警方於6日在東河發現三具遺體，其中包括一名失蹤一周的15歲少女，另外兩具則為男性。(記者馬璿╱攝影)
紐約市警方於7日表示，警方於6日在東河發現三具遺體，其中包括一名失蹤一周的15歲少女，另外兩具則為男性。(記者馬璿╱攝影)

紐約市警方於7日表示，警方於6日在東河(East River)發現三具遺體，其中包括一名失蹤一周的15歲少女，另外兩名則為男性。目前案件仍在調查中，死因尚不明。

據悉，該少女為曼哈頓上東區居民，於5月30日中午12時15分左右在羅斯福島附近與朋友一同戲水，少女欲將腳浸入水中，但因她不會游泳，一旁的朋友曾勸阻，但她在將腳浸入水中後仍不慎被急流沖走。警方表示，6日中午12時27分左右，紐約市警察局港口部門在布碌崙(布魯克林)的伊利盆地(Erie Basin)發現她的遺體，並當場宣告死亡。

據悉，該名15歲少女在失蹤當天穿著花朵圖案的泳衣，並在河邊坐著將腳浸入水中。在她被湍流沖走時朋友隨即報警，警方便從此展開了為期數天的搜救行動。在搜救過程中，警方發現該少女如書籍、背包和衣物等個人物品。當地居民對此事件表示震驚和悲痛。一位77歲的居民表示，她在事發當天曾看到這兩名少女，稱該起事件為一起悲劇。

與此同時，警方同一天還在東河發現另外兩具男性遺體。第一具於早上6時左右在布碌崙大橋附近被發現，第二具則在晚上7時前在34街與羅斯福高速路(FDR Drive)附近被發現。這兩名男子的身分尚未確認，且目前所有三起案件皆仍在調查中，法醫辦公室正在確認死因。

布碌崙 紐約市 曼哈頓

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