移民政策影響 紐約國際旅客估減17%

受川普移民政策影響，美國在國際旅客心中的形象正逐漸受損。紐約市觀光與會展局預計今年國際旅客人數將下降17%。圖為時報廣場。(美聯社)

受川普移民政策影響，美國在國際旅客心中的形象正逐漸受損。紐約市觀光 與會展局(New York City Tourism + Conventions)日前將2025年國際旅客人數預測下修17%。該局執行長兼總裁寇克(Julie Coker)表示，今年預計將比去年少200萬名外國訪客。

據世界旅遊與觀光理事會(World Travel and Tourism Council)的統計，2025年外國旅客在美國的消費預估將比去年減少125億元。奧蘭多、邁阿密、洛杉磯等仰賴觀光的城市皆表憂慮，而紐約市首當其衝。

「我們仍抱持希望，但已開始看到訂單放緩，」寇克說。「雖然國際旅客僅占總訪客量的20%，但貢獻了一半的觀光收入。我們原本預期今年能回到疫情前水準，如今的停滯令人失望。」

加拿大 旅客減少是造成人數下滑的另一主因。作為外國遊客來美的重要門戶，紐約市長年接待大量加拿大觀光客，但部分加拿大人近期因對美國政局不滿，選擇抵制赴美行程。

來自澳洲的旅客馬丁(Bill Martin)近日在紐約搭乘觀光巴士時接受CNN採訪表示，近來他常聽到人們對美國旅行的擔憂。「很多人擔心入境問題，怕在海關被刁難，有些人甚至轉而前往其他國家。」

華人留學生小林來美多年，父母將於本月首次來美國旅遊探親，而川普政府的強硬移民政策卻讓他有些頭疼。「我的父母都不會英文，我很擔心他們在入境時會有誤解或被刁難。」

為此，小林甚至專門準備了一封信，上面寫了父母此次來美的緣由、目的地和時長等信息，並強調他們不會英文，如有溝通問題請海關提供翻譯，同時留了自己的聯繫方式。「有點像一封推薦信，」小林笑言。不過他也表示，父母此行興奮多過焦慮，對美國政治氛圍並未特別關注。