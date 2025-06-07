我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

俄大規模空襲基輔釀6死80傷 川普：烏自己給了普亭理由

馬斯克提議成立新政黨 黨名都想好了

賓州眾議會通過決議 支持台灣

記者許君達╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
賓州眾議會通過友台決議，駐紐約台北經濟文化辦事處處長李志強(前排左三)走訪賓州議會並致謝。(經文處提供)
賓州眾議會通過友台決議，駐紐約台北經濟文化辦事處處長李志強(前排左三)走訪賓州議會並致謝。(經文處提供)

賓夕法尼亞州眾議會近日通過決議案，承認賓州與台灣之間長期存在的互利友好關係，並敦促國會繼續支持台灣。駐紐約台北經濟文化辦事處處長李志強當日受邀前往賓州議會，旁聽並見證該友台決議通過。

這項編號為HR 166的決議案，由民主黨籍州眾議員奧瑪拉(Jennifer O'Mara)提出，並獲其他23名議員連署，連署人來自兩黨。而在表決中，該案獲得賓州眾議會203席全票通過。

決議文表示，中華民國(ROC)，即通常所稱的台灣，擁有一個充滿活力的民主社會，是美國在西太平洋安全網路內的重要組成部分，美國長期與台灣保持友好關係，「台灣關係法」和「六項保證」是維護台海和平穩定的重要基石。決議指出，台灣是美國第七大貿易夥伴，也是賓州在亞洲的第六大出口市場，愈來愈多的台資企業在賓州設點營業，創造了數千個就業機會，賓台之間在生物產業、機器人與人工智慧等領域上擁有廣泛的合作基礎。此外，賓州與台灣2015年簽署駕照互認協議，進一步方便兩地人民往來，而中文的重要性加強以及台灣的建設雙語國家目標，也促進了賓州與台灣在高等教育方面的合作基礎。

在決議文最後的最終決議案中，賓州眾議會呼籲國會繼續支持台灣，承諾致力於增進賓台雙邊關係，並決定將決議案副本抄送國務卿盧比歐(Marco Rubio)、賓州州長夏皮羅(Josh Shapiro)和作為台灣駐賓州首席外交代表的李志強。

李志強在州議會的演講中，對賓州眾議會對台灣的堅定支持表達了感謝，並強調，期待台灣與賓州持續在經濟、教育及科技等多元領域深化合作，建立堅實夥伴關係。

賓州 中華民國 眾議員

上一則

夏季戶外活動多 首防範高溫風險

下一則

紐約客談／初選眉角多 投票需謹慎
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

賓州母女認罪經營按摩店賣淫 兩地警聯手破案

賓州母女認罪經營按摩店賣淫 兩地警聯手破案
最快5小時 美鐵擬開通長島至華府「一車到底」

最快5小時 美鐵擬開通長島至華府「一車到底」
聯邦大裁員 賓州府職缺湧數千應徵者 22部門雇119人

聯邦大裁員 賓州府職缺湧數千應徵者 22部門雇119人
封面故事／舊賓州車站「巨鷹石雕」重返紐約 擁有百年歷史

封面故事／舊賓州車站「巨鷹石雕」重返紐約 擁有百年歷史

熱門新聞

華人裝修業者輕信一新澤西客戶是中國高官，本著信任和崇拜的心態，未與對方簽合同便先行墊資開工，結果事後對方不認帳並拒絕付款，損失總額近7萬元。圖僅示意，為新澤西州豪宅社區。(本報記者／攝影)

輕信客戶是中國高官 華人裝修商未簽合同被坑7萬

2025-05-30 20:00
位於東村的川菜館「川山甲」（Sichuan Mountain House）更擠進前十大，成為唯一入選該名次段的中餐廳。從左至右：麻婆豆腐、青一色毛血旺、魚香肉絲。(記者范航瑜／攝影)

紐約百大餐廳榜7中餐上榜 這家川菜館擠進前十

2025-06-04 19:41
根據居住在賭檔對面目擊者提供影片可見，警方將一蓋著白布的擔架抬出地下室，目擊者也在影片中對疑似出人命的案件表示震驚。(受訪者提供)

布碌崙8大道深夜血案 華人賭檔糾紛武鬥致兩傷

2025-05-31 17:53
華人電召車司機表示，來回曼哈頓華埠的車單正在逐年下降。(記者鄭怡嫣╱攝影)

電召車司機 見證曼哈頓華埠人潮與生機衰退

2025-05-31 07:42
全美約有150萬名國際學生持F-1或M-1簽證居留，紐約大學(NYU)國際學生居全美各大學之冠。圖為紐約大學畢業生參加在洋基球場舉行的畢業典禮。 (路透)

全美150萬國際生 紐約大學最多 哥大第3

2025-06-05 15:36
國會眾議員納德勒的辦公室遭國土安全部警察闖入，一名職員被上銬。圖為納德勒此前在曼哈頓華埠參加活動。(記者顏嘉瑩╱攝影)

藏匿騷亂者？國安部警察闖曼哈頓國會議員辦公室抓職員

2025-06-02 07:33

超人氣

更多 >
數百萬人服用的這種保健食品 受害者：差點肝衰竭

數百萬人服用的這種保健食品 受害者：差點肝衰竭
DOGE開除太多人鑄成大錯 川普忙補救

DOGE開除太多人鑄成大錯 川普忙補救
馬斯克跟MAGA陣營鬧僵斷絕關係 共和黨員選邊站挺川普

馬斯克跟MAGA陣營鬧僵斷絕關係 共和黨員選邊站挺川普
「我早知道會這樣」MAGA教父巴農點出川馬決裂2原因

「我早知道會這樣」MAGA教父巴農點出川馬決裂2原因
和川普翻臉「恐是災難開始」他說馬斯克沒有修好帝王學

和川普翻臉「恐是災難開始」他說馬斯克沒有修好帝王學