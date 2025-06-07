賓州眾議會通過決議 支持台灣

賓州眾議會通過友台決議，駐紐約台北經濟文化辦事處處長李志強(前排左三)走訪賓州議會並致謝。(經文處提供)

賓夕法尼亞州眾議會近日通過決議案，承認賓州 與台灣之間長期存在的互利友好關係，並敦促國會繼續支持台灣。駐紐約台北經濟文化辦事處處長李志強當日受邀前往賓州議會，旁聽並見證該友台決議通過。

這項編號為HR 166的決議案，由民主黨籍州眾議員 奧瑪拉(Jennifer O'Mara)提出，並獲其他23名議員連署，連署人來自兩黨。而在表決中，該案獲得賓州眾議會203席全票通過。

決議文表示，中華民國 (ROC)，即通常所稱的台灣，擁有一個充滿活力的民主社會，是美國在西太平洋安全網路內的重要組成部分，美國長期與台灣保持友好關係，「台灣關係法」和「六項保證」是維護台海和平穩定的重要基石。決議指出，台灣是美國第七大貿易夥伴，也是賓州在亞洲的第六大出口市場，愈來愈多的台資企業在賓州設點營業，創造了數千個就業機會，賓台之間在生物產業、機器人與人工智慧等領域上擁有廣泛的合作基礎。此外，賓州與台灣2015年簽署駕照互認協議，進一步方便兩地人民往來，而中文的重要性加強以及台灣的建設雙語國家目標，也促進了賓州與台灣在高等教育方面的合作基礎。

在決議文最後的最終決議案中，賓州眾議會呼籲國會繼續支持台灣，承諾致力於增進賓台雙邊關係，並決定將決議案副本抄送國務卿盧比歐(Marco Rubio)、賓州州長夏皮羅(Josh Shapiro)和作為台灣駐賓州首席外交代表的李志強。

李志強在州議會的演講中，對賓州眾議會對台灣的堅定支持表達了感謝，並強調，期待台灣與賓州持續在經濟、教育及科技等多元領域深化合作，建立堅實夥伴關係。